Les Pacers ont battu les Knicks : d’accord, mais pourquoi ?

Qui a frappé le plus fort qui ? Rudy Gobert contre le torse de Kyle Anderson, ou les Pacers sur les Knicks ? Victoire 141 à 136 des hommes de Rick Carlisle, 11e place de l’Est bien assurée, et petit remous dans la course au tanking. Débrief d’un move que l’on peine encore à comprendre.

« Oh, mais fallait pas ! ». Jamais cette phrase n’a été pensée aussi intensément que ce dimanche soir par les fans d’Indiana. Même quand tu déballes le t-shirt de la tante « L’apéro, c’est le goûter des winners », le niveau est encore un cran en-dessous. Dans le cas des Pacers, il ne fallait vraiment pas.

Trois défaites consécutives, l’équipe C présentée au monde, Tyrese Haliburton en vacances depuis fin mars. Jusqu’à présent, la fin de saison des Pacers était une masterclass de tanking. Un sans-faute malencontreusement interrompu sur le finish, par une victoire 141 à 136 au Madison Square Garden. Résultat, les Pacers laissent le Magic – victorieux d’une défaite à Miami – s’emparer définitivement du 6e pire bilan de NBA. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que le Magic a 9% de chances de toper le first pick à la loterie, qui aura lieu le 16 mai prochain. Les Pacers, également dépassés par les Wizards, se suffiront d’un petit 6,7% avec 29% de chances d’obtenir un choix du Top 4 – contre 37,2% pour le Magic. On vous illustre tout ce fouillis plus bas avec un joli bout de tableau signé Tankathon, fabuleux site pour les équipes pas très fabuleuses. « Ouai mais TrashTalk, vous vous plaignez quand des équipes font exprès de perdre, et là vous vous moquez des Pacers qui gagnent. Votre chemise prend un peu la couleur du vent non ? ». On ne fait que questionner. Bizarre d’aller perdre une rencontre comme celle-là, de premier abord insignifiante aux yeux de tous, mais qui pourrait avoir un réel impact sur l’histoire future de la NBA. Victor Wembanyama a peut-être perdu un chouette pied-à-terre dans l’Indiana. Ou bien c’est Scoot Henderson. Quoi qu’il en soit, c’était le mauvais soir pour que Bennedict Mathurin fasse le gosse égocentré avec ses 26 points à 12/13 aux lancers. Fichtre. Ne pense vraiment qu’à elle, cette nouvelle génération.