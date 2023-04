Les Warriors ont démarré tambours battant leur dernier match de la saison régulière contre les Blazers. Surtout Klay Thompson, qui a climatisé l’Oregon depuisle parking. À tel point qu’il est devenu le troisième joueur de l’histoire à inscrire 300 paniers à 3-points en une saison.

Klay Thompson s’amuse avec les Blazers pour terminer la saison comme il faut. Avec un 5/8 de loin pour la moitié des Splash Bros dans le premier quart-temps, il entre dans l’histoire en plus de faire gagner son équipe. Klay pousse la porte d’un club très fermé des joueurs ayant inscrit 300 3-points en une saison NBA. Il rejoint son frère de toujours Stephen Curry, qui l’a fait quatre fois dont une en passant la barre des 400 (402 en 2015-16), et James Harden qui ne l’a fait qu’une fois.

Klay devient le troisième joueur de l’histoire à mettre 300 tirs à trois points dans une saison. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

Un nouveau record à 3-points pour Klay Thompson, qui marque toujours plus l’histoire avec son adresse. On rappelle que c’est encore lui qui détient le plus grand nombre de tirs primés marqués dans un match avec 14. Ce soir, en plus d’un accomplissement individuel, il participe à un exploit collectif. Les champions en titre ont en effet mis 12 missiles de loin en un quart-temps, soit autant que les Kings (janvier 2023), les Blazers (octobre 2021) et les Suns (décembre 2021) qui co-détiennent le record.

À ce rythme, Golden State est parti pour défoncer toutes les statistiques possibles comme ils l’ont aussi fait avec le nombre de points inscrits en un quart-temps (55). De quoi se mettre en jambe pour les Playoffs qui arrivent avec un back-to-back à aller chercher.