De retour de blessure cette année après deux saisons blanches, Klay Thompson connaît logiquement des hauts et des bas sur ces Playoffs et son début de Finales est clairement compliqué face aux Celtics. Mais heureusement, le Splash Bro n’est pas du genre à perdre la confiance et sait quoi faire pour relancer la machine.

13 points de moyenne, 10/33 au tir, 4/15 du parking. Voilà les chiffres de Klay Thompson sur les deux premières rencontres de la finale contre Boston. Des chiffres qui piquent forcément un peu, le sniper manquant d’impact lors de la défaite du Game 1 avant d’être bien maladroit lors du succès du Game 2, où il s’est pas mal précipité dans ses tentatives. Si les Warriors veulent remporter un quatrième titre en l’espace de six Finales NBA jouées depuis 2015, Klay devra forcément être plus performant. On ne dit pas que Thompson doit jouer au niveau qui était le sien avant ses deux terribles blessures (rupture d’un ligament du genou, déchirure du tendon d’Achille), quand il était non seulement une torche humaine mais aussi l’un des meilleurs arrières défensifs de la Ligue. Simplement qu’il hausse son niveau de jeu pour redonner un apport positif à Golden State, car les Dubs en auront vraiment besoin à Boston face à la grosse défense des Celtics. Pour se relancer dans ce genre de moment difficile où pas grand-chose ne semble lui réussir, Klay Thompson a heureusement une technique bien à lui qui a déjà fait ses preuves par le passé. Il l’a partagé mardi lors de la conférence de presse pré-Game 3 (via House of Highlights).

« C’est la beauté qui accompagne le fait de jouer dans l’ère actuelle. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder tous vos grands moments. J’y suis allé hier d’ailleurs » a déclaré Klay, avant de préciser quelle vidéo il cherche en premier quand il a besoin de se rebooster : « Probablement ‘Game 6 Klay’. Car j’étais vraiment dans des situations remplies de pression, et j’ai fini par très bien shooter. Quand vous pouvez le faire alors que vous êtes dos au mur, vous pouvez le faire à n’importe quel moment. »

We will tell our kids about Game 6 Klay pic.twitter.com/rnJVry1ch4 — Barstool Sports (@barstoolsports) May 14, 2022

Game 6 Klay. Une formule qui donne encore des cauchemars aux fans du Thunder. Lors des Playoffs 2016, c’est effectivement dans un Game 6 que Klay Thompson a complètement pris feu pour sauver les Warriors de l’élimination en Finales de Conférence Ouest, le sniper terminant la rencontre à 11/18 à 3-points pour 41 pions au total sur le parquet d’Oklahoma City. Autre grand Game 6 de la part du Splash Brother, celui face aux Raptors lors des Finales NBA 2019, où il était sans doute le meilleur joueur sur le terrain (30 points en 32 minutes à 8/12 au tir dont 4/6 du parking et 10/10 aux lancers) avant que son genou ne lâche dans le troisième quart-temps. Sans cette blessure, qui sait comment cette série se serait terminée… Et puis évidemment, ‘Game 6 Klay’ a fait son grand retour cette année avec la belle performance de Thompson lors du sixième match contre Memphis en demi-finales de Conférence Ouest le 13 mai dernier : 30 points, 11/22 au tir, 8/14 à 3-points. Une prestation XXL pour aider Golden State à atteindre le dernier carré des Playoffs, prestation suivie d’ailleurs d’une autre explosion lors de la rencontre qui a permis aux Dubs de valider leur ticket pour les Finales NBA contre Dallas (32 points, lors d’un Game 5 cette fois-ci).

Mercredi soir, ce ne sera qu’un Game 3 entre les Celtics et les Warriors. Mais vu l’enjeu du match, y’a moyen que Klay Thompson retourne une nouvelle fois sur YouTube pour se mater ses plus grands exploits en carrière et ainsi aborder la rencontre avec la plus grande des confiances. ‘Game 6 Klay’ incoming ?

Source texte : conférence de presse Klay Thompson (via House of Highlights)