À peine arrivé à Los Angeles, le nouveau coach Darvin Ham a mis les petits plats dans les grands devant les journalistes pour sa conférence de presse d’intronisation. Petit coup de pression à Anthony Davis d’abord, puis confirmation de son intérêt pour Russell Westbrook. Le tacticien aime beaucoup le meneur, avec qui il se voit bien travailler. Assez pour que les Lakers gardent Russ et que ce dernier se sente enfin à l’aise à Los Angeles ? On fait le point.

Eh bien, c’est le genre de mots qui doivent faire plaisir à Ouestbrouque ça. Lors de la première de Darvin Ham – nouveau head coach des Lakers – devant la presse, le technicien a signifié toute l’admiration qu’il avait pour son poste 1 titulaire. Ça fait plaisir pour l’égo de Brodie, mais aussi et surtout pour sa situation au sein de l’effectif. On a évidemment déjà beaucoup parlé des grincements de dents autour de la saison de Russ, avec notamment l’influence de l’agence Klutch Sports (aka LeBron James et Anthony Davis) qui aurait mis un coup de pression pour appuyer son recrutement l’été dernier. Avec une player option à pas moins de 47 millions de dollars en 2022-23, Westbrook pourrait bien plomber les projets de construction d’un effectif bien plus complet que celui de cette saison. Pour autant, malgré les rumeurs de trade qui ont pu entourer Westbrook récemment, il semblerait que Darvin Ham ait vraiment envie de miser sur son talent lors du prochain exercice. Voilà ce que le coach a pu dire, sous les yeux de Russ qui était présent à la conférence de presse.

« Russell Westbrook est l’un des meilleurs joueurs que notre ligue ait connu, et il a encore beaucoup de carburant dans le réservoir. Je ne comprends pas que certains le discréditent. Je l’approcherai comme n’importe quel autre joueur de l’équipe, pour voir comment mettre en place des habitudes dans le jeu. On essayera de créer un rythme avec LeBron, Russ et Anthony Davis » – Darvin Ham

Ok, donc l’idée est bien de créer des choses avec Westbrook dans le groupe. Très bien, mais on prend les mêmes et on recommence ? L’un des grands soucis des Lakers cette saison, c’est qu’on n’a pas beaucoup vu les trois stars ensemble (LeBron et AD ont raté 68 matchs en combiné) et que ces derniers n’ont pas vraiment réussi à trouver les automatismes pour que le trio cartonne, Russ étant particulièrement en galère. Et sachant que le reste du groupe n’était pas vraiment profond ni d’une grande aide, ça a donné un gros fiasco. Du titre 2020 des Lakers, il ne reste plus grand-chose. Tous les lieutenants de l’époque ont été priés de faire leurs valises et on s’est donc retrouvé avec une équipe sans queue ni tête. Désolé Talen Horton-Tucker, mais c’est pas sur toi qu’on va compter pour sauver les meubles. Peut-on prendre ainsi les déclarations de Ham pour argent comptant ? Rien n’est moins sûr et on connaît la capacité des Purple and Gold à agir… étrangement. En définitive, il y a deux réponses possibles. Celle où l’on choisit de croire en Russell Westbrook et en une relation nouvelle et fraîche avec son nouveau coach, qui veut voir Brodie devenir « un pitbull en défense ». Nouvelle dynamique, niveau retrouvé, sacrifice… autant de concepts qui sont séduisants sur le papier. Mais attention, si ça ne passe pas on se retrouverait avec 47 millions à donner pour pas grand-chose et les Lakers repartiraient probablement pour une saison compliquée. Alors le deuxième scénario, c’est celui dans lequel le garçon se fait finalement trader aux alentours de la prochaine deadline de février, son contrat expirant facilitant alors probablement les choses. S’il est difficile de se positionner sur une contrepartie potentielle à l’heure de ces lignes, y’a moyen que Russ ne finisse pas la saison à Los Angeles. Évidemment on n’y est pas encore aujourd’hui, mais le challenge est tellement grand pour Darvin Ham qu’on préfère anticiper le truc…

« Russ is one of the best players our league has ever seen » Lakers HC Darvin Ham with high praise for Russ 💯 pic.twitter.com/nX6gwVljnu — Bleacher Report (@BleacherReport) June 6, 2022

Beaucoup de Doliprane sont à prévoir lorsqu’il faudra décider pour de bon du cas Westbrook, mais Darvin Ham est lui bien enjoué à l’idée de prendre en charge un joueur comme lui. On a fortement envie d’y croire, car Russ est en théorie un fantastique joueur de basket. Le pari est risqué, mais la récompense est potentiellement très belle. Faites vos jeux !

Source texte : Twitter @BleacherReport