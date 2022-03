Les Warriors surprennent les Bucks : match énorme des Splash Brothers, les fameux Klay Thompson et Jordan Poole

On adore Washington et Portland c’est pas le souci, mais ce Warriors – Bucks était bel et bien le choc de la nuit. Une Finale NBA avant l’heure diront certains, le fans des Warriors et des Bucks du coup, et au final ce sont les champions 2015, 2017 et 2018 qui ont tapé le plus fort face aux champions 2021. Il faut dire que tout rigole quand Klay trouve la clé, sacré Klay, saclé craie.

Les stats maison de ce joli choc inter-conférence c’est juste ici !

Ils ne sont pas nombreux ces matchs dans la carrière de Stephen Curry, ces matchs dans lesquels le MVP 2015 et 2016 se mue davantage en distributeur qu’en scoreur. Cette nuit ? Disons que Steph n’aura simplement pas eu besoin de shooter. Sept tous petits tirs pris cette nuit pour Steph, un total qui n’avait pas été aussi bas depuis novembre 2019 si l’on oublie les matchs où il est sorti blessé, oui on a slidé pendant dix minutes, oui ça fait mal aux yeux. 8 points, 5 rebonds et 8 passes pour le Chef cette nuit, à 3/7 au tir donc, et surtout une floppée de photos prises d’un duo particulièrement en forme. A ma gauche Jordan Poole, de plus en plus à l’aise et auteur face à Milwaukee d’une petite sortie à 30 pions à 5/10 du parking, puis ce crack de Klay Thompson, qui a donc lâché cette nuit son plus gros match de la saison avec pas moins de 38 pions, 38 points à 15/24 au tir dont 8/14 du parking accompagnés de 6 rebonds, 5 passes et 12 546 sur l’échelle du flow.

L’occasion de rappeler à tout le monde qu’en cette saison plutôt tranquille des Warriors – malgré un mood actuel un peu crade – le deuxième Splash Brobro est bien de retour et de manière officielle, avec sa plus grosse perf de la saison, le genre de perf auxquelles il nous avait habitué à la grande époque. 68 points donc pour le duo d’arrières, un bel apport une fois de plus du rookie Jonathan Kuminga, de bonnes minutes de cet agriculteur de Nemanja Bjelica et le tour fut joué, le tout à quelques jours de retrouver Draymond Green et James Wiseman dans la raquette.

En face ? Malgré un Giannis Antetokounmpo qui aura tenté en fin de match de sauver les meubles, le troisième quart aura été fatal aux Bucks. Trop de pions encaissés, un Khris Middleton qui se réveille trop tard et un Bobby Portis pas dans son match, et Mike Budenholzer aura même vu sa soirée gâchée pour de bon par la blessure en fin de match de De’Andre Bembry. Dommage pour des Bucks qui auraient pu profiter de la défaite du Heat face aux Wolves pour opérer un mini-rapproché au classement, mais ce soir l’attaque des Dubs était un peu trop en place et celle des Bucks trop dépendante de Giannis Antetokounmpo, qui plus est bien défendu par les vaillants Guerriers.

La fin d’une série de six victoires pour le champion en titre, une troisième win pour des Warriors qui reprennent un peu de poil de la bête et, en tout cas, de belles raisons de sourire dans la baie avec 1) une belle variété des dangers, 2) la deuxième place à l’Ouest qui reste une option et 3) le retour tout proche des absents de longue date. Bref une soirée réussie, même avec un Stephen Curry à 8 points.