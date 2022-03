Programme NBA : Stephen Curry croise la route de Giannis Antetokounmpo, quelque chose nous dit que ça va être sympa

Nous sommes en plein dans le week-end et quand on est fan de NBA, c’est un moment qu’on kiffe particulièrement. C’est encore plus le cas lorsqu’il y a un joli programme devant nous. Pas de match tôt ce samedi, mais quelques belles affiches et surtout un choc Warriors – Bucks en prime time.

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 12 MARS

2h : Heat – Wolves

2h : Bulls – Cavaliers

2h : Spurs – Pacers

2h30 : Warriors – Bucks (sur beIN Sports 1)

3h : Nuggets – Raptors

3h : Jazz – Kings

4h : Blazers – Wizards (sur beIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Warriors – Bucks (2h30) : une rencontre entre le troisième de l’Ouest et le deuxième de l’Est, voilà typiquement le genre d’affiche qui nous hype. Surtout quand vous avez Stephen Curry d’un côté et Giannis Antetokounmpo de l’autre. Ce dernier va débarquer dans la Baie en compagnie de ses copains Khris Middleton et Jrue Holiday, et avec la ferme intention d’enchaîner une septième victoire de suite pour mettre la pression sur Miami. Mais alors que Milwaukee semble bien lancé en cette fin de régulière, Golden State reste sur plusieurs semaines difficiles sans Draymond Green. Et malheureusement pour les Dubs, ce dernier sera une nouvelle fois absent ce soir. La bonne nouvelle, c’est que son retour imminent semble donner de la confiance aux Warriors, vainqueurs de leurs deux derniers matchs contre les Clippers et surtout à Denver. Jamais deux sans trois face aux champions ?

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Loups ont chié dans la colle face au Magic hier alors clairement, KAT et ses potes voudront réagir. Seul problème, c’est Miami en face.

Bulls – Cavaliers, une bien belle affiche à l’Est entre ces deux équipes séparées par seulement deux matchs.

Gregg Popovich a son record, objectif 1 337e win désormais contre Indiana.

Le Joker contre Jurassic Park, ça pourrait être le titre d’un film ça.

Le Jazz a fait un joli cadeau à Pop hier alors comme d’habitude, ce sont les Kings qui vont en payer le prix ce soir.

Blazers – Wizards, on ne peut pas vraiment dire que la soirée se terminera en beauté.

Cette nuit, c’est réveil à 2h et direction le League Pass pour cliquer sur ce Warriors – Bucks qui promet beaucoup. À moins que vous soyez plutôt 100% East Coast avec Chicago – Cleveland, ou 100% maso avec Portland – Washington. En tout cas, il devrait y en avoir pour tous les goûts.