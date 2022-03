Le best-of des interviews de Gregg Popovich : sept minutes d’une session questions/réponses vraiment pas comme les autres

Désormais décoré du statut de coach le plus victorieux all-time, Gregg Popovich ne serait pas Gregg Popovich sans ses interviews légendaires, que ce soit lors des différents temps-morts d’une rencontre ou en conférence de presse d’après-match. Retour sur ses plus belles perfs derrière le micro, grâce à une petite compilation sympa.

Les journalistes de la NBA seront sans doute d’accord avec ça, interviewer Gregg Popovich n’est pas une mission facile. On ne compte plus les fois où Pop a décrédibilisé une question, où il a répondu avec un seul mot, où il a poussé l’évidence à l’extrême jusqu’à mettre mal à l’aise la personne en face de lui. Quand il est de bonne humeur, ça se transforme souvent en échange jovial mais le légendaire coach des Spurs possède aussi son lot d’interactions qu’on pourrait qualifier de froides. Tout ça pour dire que Pop n’est vraiment pas fan des questions bateau. En fait, il n’a jamais vraiment été un grand fan des interviews mais en tant que coach NBA, impossible d’y échapper. Alors autant en profiter pour ajouter une dose de fun quand l’occasion se présente. Ses interactions avec Craig Sager – ancienne figure médiatique de la Ligue décédée en 2016 suite à une bataille contre un cancer – restent parmi les plus marquantes, mais celles avec Jeff Van Gundy (ancien coach NBA) valent également le détour. Assez imprévisible avec les médias durant sa carrière, Gregg Popovich a toujours été un client à part et c’est notamment pour ça qu’on kiffe le personnage.

Du fun, du sarcasme, du franc-parler… bref Popovich régale depuis longtemps. Alors si vous avez sept minutes de libre aujourd’hui, posez-vous et regardez cette petite compil’ signée ClutchSports. Impossible de ne pas kiffer.

Source : ClutchPoints