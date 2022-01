Programme NBA : Bucks – Warriors à 1h30 et Ja Morant qui fait son show, bref ce n’est pas cette nuit qu’on va se mettre à dormir

Cinq matchs. Cinq petits matchs seulement au programme pour la nuit NBA à venir, mais une grosse affiche dès 1h30 qui devrait sans doute vous permettre de garder l’œil ouvert. Direction Milwaukee pour un Bucks – Warriors alléchant. Giannis Antetokounmpo contre Stephen Curry, normalement ça joue un peu au basket.

# LE PROGRAMME DU JEUDI 13 JANVIER 2022

1h30 : Bucks – Warriors (sur beIN Sports 1)

2h : Grizzlies – Wolves (sur beIN Sports 4 Max)

2h : Pelicans – Clippers

2h30 : Nets – Thunder

4h : Nuggets – Blazers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Warriors (1h30) : une belle affiche entre deux poids lourds de la NBA mais paradoxalement, on parle de deux équipes en galère. À notre gauche, les champions en titre qui restent sur quatre défaites en cinq matchs dont deux consécutives face aux Hornets. À notre droite, une équipe de Golden State visiblement en mode gueule de bois qui a perdu trois de ses quatre derniers matchs. Clairement, on a connu meilleure dynamique des deux côtés, mais c’est typiquement le genre de scénario qui pourrait nous donner une rencontre épique tant Milwaukee et Golden State ont besoin d’une grosse win pour relancer la machine. De part et d’autre, y’aura cependant un absent de marque puisque Jrue Holiday est toujours out, tandis que Draymond Green sera aussi sur la touche. Par contre, Klay Thompson sera bien là pour jouer son troisième match depuis son retour dimanche dernier, mais ne comptez pas sur Steve Kerr pour le faire jouer plus de 20 minutes !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Dès que Ja Morant joue au basket, il faut mater. C’est aussi simple que ça. Quelle dinguerie va-t-il nous sortir face aux Loups cette nuit ?

Pelicans – Clippers en même temps que Bucks – Warriors et Grizzlies – Wolves, autant dire qu’on va gentiment laisser ce match de côté.

Après la grosse win à Chicago hier, les Nets voudront détruire le Thunder ce soir. Cependant, pas de Kevin Durant – sûrement effrayé (lol) à l’idée d’affronter son ancienne équipe – et pas de Kyrie Irving bien évidemment. James Harden, fais-toi plaiz.

On termine avec Nuggets – Blazers, où Nikola Jokic va sans doute bien s’amuser.

Petite nuit, mais nuit excitante en perspective. Giannis, Steph, Ja Morant, logiquement avec ce trio-là on ne peut pas s’ennuyer. Alors rendez-vous à 1h30, et même avant pour le Allez, Café de la maison histoire de bien se chauffer.