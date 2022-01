Bol Bol ne jouera pas aux Pistons : problème lors de la visite médicale, le transfert entre Denver et Detroit annulé !

Alors ça, personne ne l’avait vu venir. Il y a quelques jours, Bol Bol se faisait transférer des Nuggets aux Pistons. On se disait que ça pouvait l’aider à lancer sa carrière mais visiblement, quelque chose a cloché au moment de la visite médicale. Le trade est tout simplement annulé !

En NBA, après chaque transfert, les joueurs impliqués dans l’échange doivent passer par une visite médicale histoire de voir si tout est OK avant d’enfiler leur nouveau maillot. Cela évite qu’une franchise essaye d’en tromper une autre en refourguant un joueur blessé. Habituellement, ce n’est qu’une formalité et le trade devient officiel. Sauf que dans de rares occasions, cette visite médicale est non concluante et le transfert est ainsi annulé. C’est exactement ce qu’il vient de se passer dans le cas de Bol Bol. En tout début de semaine, le géant de 2m18 avait été envoyé aux Pistons contre Rodney McGruder et un choix de deuxième tour de draft. Ce jeudi, à la surprise générale, l’échange est tombé à l’eau suite à une visite médicale non concluante chez Bol Bol si l’on en croit Mike Singer du Denver Post. Aucune précision supplémentaire n’a été donnée mais comme vous pouvez l’imaginer, les Nuggets sont tombés de leur chaise à l’annonce de la nouvelle, l’intérieur de 22 piges n’ayant pas eu de problème particulier au niveau des blessures depuis son arrivée à Denver en 2019. Comme l’ajoute Singer, le seul gros bobo dont Bol Bol a été victime ces dernières années date de sa saison universitaire du côté d’Oregon, en 2018-19. Cette année-là, le fils à Manute n’avait joué que neuf matchs avant de passer sur le billard pour une blessure au pied gauche.

As story says, Bol has been injury-free for a few seasons … which is why this came as such a shock to the #Nuggets. https://t.co/6fkryrerP2 — Mike Singer (@msinger) January 13, 2022

Et pour couronner le tout, les Nuggets ont déjà donné le numéro 10 que portait Bol Bol à quelqu’un d’autre, à savoir James Ennis III, qui vient d’être signé pour dix jours par la franchise du Colorado. Une preuve supplémentaire que le jeunot – sélectionné en 44e position de la Draft 2019 – n’a pas vraiment marqué les esprits durant son passage à Denver, lui qui voulait profiter de son arrivée chez des Pistons en pleine reconstruction pour avoir plus de temps de jeu afin d’essayer de se faire une petite place en NBA. Un scénario à oublier donc, mais on espère surtout que cet épisode ne cache pas un problème de santé chez Bol Bol. Difficile de s’exprimer là-dessus sans la moindre info mais on gardera un œil sur cette situation, le genre de situation finalement assez rare en NBA. Enfin, quant à Rodney McGruder, l’autre joueur faisant partie du deal, il va donc retourner à Detroit après… avoir fait connaissance avec ses anciens nouveaux coéquipiers cette semaine. Revenir dans la franchise qui vient de vous trader, ça doit être très agréable ça…

Deal annulé, Rodney McGruder reste à Detroit et Bol Bol à Denver. Peut-être que ce n’est que partie remise pour ce dernier, dont le potentiel peut intéresser du monde à travers la NBA. En tout cas, son avenir semble s’inscrire ailleurs que chez les Nuggets, où il n’a jamais vraiment réussi à intégrer la rotation de Michael Malone mis à part dans la bubulle de Mickey.

Source texte : Denver Post