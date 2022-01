Bol Bol transféré aux Pistons contre Rodney McGruder et un choix de draft : on espère pour lui qu’il aura plus de bol qu’à Denver

Jusqu’alors en bout de bout de rotation à Denver, l’immense Bol Bol a été tradé ce dimanche à Detroit. L’occasion peut-être pour lui d’avoir un rôle plus important en NBA, une occasion à saisir s’il veut avoir un avenir dans la Grande Ligue.

20h27 ce dimanche… Énorme Woj Bomb qui nous apprend que la superstar (non) Bol Bol fait route vers Detroit contre l’autre superstar (toujours pas) Rodney McGruder, qui pose ainsi ses bagages à Denver avec un second tour de draft en prime. Un trade qui va peut-être permettre au fils de Manute Bol de faire décoller un peu sa carrière et ainsi confirmer la petite hype entourant ce grand bonhomme de 2m18. En 2019, alors qu’il était vu comme un prospect intrigant en NBA, il ne sera sélectionné qu’en 44e position. Plusieurs observateurs se disent que les Nuggets ont fait un bon coup mais la réalité du terrain va vite les rattraper. En deux saisons et des brouettes, il ne jouera que 53 matchs pour des statistiques flirtant avec le néant malgré quelques petites fulgurances par-ci par-là (notamment dans la bulle) : 2,7 points, 1,2 rebond, et 0,3 passe pour rester le temps d’un Vine sur le parquet. Condamné à quelques entrées lors de blowouts et donc pratiquement pas utilisé par un Michael Malone pas trop du genre à compter sur les jeunots, Bol Bol ne possédait visiblement pas d’avenir chez les Nuggets. Ce qui devait arriver arriva.

ESPN story on the Pistons trading for Nuggets’ Bol Bol: https://t.co/eDjhWY7u6r — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2022

Un coup de bol pour lui ? En tout cas, Bol Bol déboule dans une franchise en pleine reconstruction et donc remplie de jeunes joueurs, ce qui constitue un environnement plus adapté pour le jeunot de 22 ans. 8 victoires et 30 défaites et une 14e place à l’Est, autant dire que les résultats importent peu à Detroit, l’objectif de cette équipe n’étant pas de gagner mais de progresser. Bolinette (c’est un petit bol, encore plus petit que la gourdinette d’après Numérobis) n’a pas d’autre choix que de s’imposer un minimum s’il veut pouvoir espérer faire carrière en NBA, sinon ça pourrait être direction la Chine pour taper des gros duels avec Jimmer Fredette. La tâche ne sera cependant pas aisée puisque les Pistons comptent dans leur effectif des joueurs comme Isaiah Stewart par exemple, jeune pivot de 20 ans dont l’impact physique et le hustle donnent des espoirs quant au futur des Pistons. Bol Bol a un potentiel mais il va devoir se secouer et se muscler pour se faire une petite place.

Après avoir connu des débuts difficiles à Denver, Bol Bol a l’occasion de montrer de quel bol il se chauffe à Detroit. Ce trade chez les Pistons représente donc une opportunité qu’il doit saisir, et on a hâte de voir ce qu’il peut donner avec plus de temps de jeu.

Source texte : ESPN