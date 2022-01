Petr Cornelie remercié par les Nuggets : un Français de moins en NBA… c’est la news seum du lundi

On l’avait remarqué, Davon Reed et les Nuggets, c’était une histoire qui cliquait bien et on ne s’était pas trompés puisque l’arrière est désormais un joueur du Colorado pour le reste de la saison. Le problème, c’est qu’il fallait lui faire de la place dans le roster et c’est notre Frenchie Petr Cornelie qui en a fait les frais. Tout de suite, ça rend la news beaucoup moins cool.

Il y a eu pas mal de mouvement hier soir chez les Nuggets, qui avaient visiblement des intérieurs à distribuer. Bol Bol a fait ses valises en direction de Detroit et dans la foulée, on apprenait que les Nuggets se séparaient d’un deuxième intérieur en coupant notre pétard national afin de pouvoir signer tranquillement Davon Reed. C’est donc la fin de l’aventure NBA pour Petr Cornelie, même si on espère le revoir assez vite. L’intérieur était en two-way contract avec les Nuggets, ce qui lui avait permis de jouer quelques « garbage time » en NBA tout en se faisant les dents en G League. Il y avait brillé en s’installant notamment comme l’un des meilleurs rebondeurs : lors de son premier match avec le Grand Rapids Gold, il avait noirci la feuille de statistiques avec 17 points et 18 rebonds aux côtés de Lance Stephenson, qui était encore sur le chemin pour aller faire les dingueries qu’il réalise actuellement en NBA.

The Denver Nuggets are signing forward Davon Reed to a two-way NBA contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Reed earns deal for the season after joining on hardship. Nuggets will waive Petr Cornelie to make space for Reed. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2022

L’intérieur de 26 ans se retrouve donc sans contrat, en attendant de voir ce que la suite lui réservera. Il n’est pas impossible du tout que dans le contexte actuel, une équipe souhaite le signer pour un contrat de dix jours afin de pallier certaines absences. Ce serait forcément frustrant pour lui que la NBA s’arrête ainsi puisqu’il n’a pour l’instant pas vraiment eu le temps de convaincre ni de décevoir. Il a dû se contenter des quelques minutes sans importance que lui offrait le coach des Nuggets Michael Malone, où il s’est parfois illustré comme lorsqu’il a postérisé Sandro Mamukelashvili dans une fin de match contre les Bucks. Drafté en 2016 au second tour – déjà par Denver – il n’avait pas mis les pieds sur les parquets NBA à l’époque et avait fini par rester au Mans, avant de passer par Levallois et l’Élan béarnais. Cette année était pour lui la chance de fouler enfin un parquet de la Grande Ligue et d’y inscrire ses premiers points. Mais les Denver Nuggets n’étaient visiblement pas prêts à lui donner du temps de jeu au sein d’un effectif qui contient évidemment Nikola Jokic, Aaron Gordon, la paire JaMychal / Jeff Green ou encore le jeune Zeke Nnaji.

Le constat est donc bien mitigé avec une expérience pas très concluante pour le Frenchie, qui aura quand même fait ses preuves en G League et envoyé quelques highlights. Si la providence fait bien les choses, une autre équipe NBA pourrait bien vouloir profiter des qualités athlétiques du grand Petr.

Source texte : The Athletic