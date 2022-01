Tacko Fall coupé par les Cavaliers : une page se tourne à Cleveland, c’est quoi la suite pour le géant ?

Coupé par les Cavs hier, Tacko Fall se retrouve désormais au chômage. Véritable mascotte – et ce n’est pas péjoratif – depuis son arrivée en 2019, l’ancien Celtic va devoir rebondir, mais où et comment ? Telle est la question.

Vous le connaissez, on parle d’un gars immense de 2m29. Non, on ne parle pas de Bol Bol – qui lui aussi galère un peu pour se faire une place – mais d’un certain Tacko Fall. Plus réputé pour ses mensurations hors du commun que pour ses qualités intrinsèques de basketteur, Tacko va d’ailleurs construire sa (petite) carrière là-dessus. Non drafté en 2019, il finira malgré tout par être récupéré par les Celtics sur la base du « On ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher ». Durant sa première année, il passe la plupart de son temps chez les Maine Red Claws en G League. Avec 13 points, 11 rebonds et 3 contres de moyenne lors de l’exercice 2019-20, il sera récompensé d’une All-Defensive Team dans la ligue mineure. En NBA, on est sur un autre type d’ambiance avec ses 3,3 points et 2,1 rebonds de moyenne mais le gars est adulé par la fanbase des Celtics. Dès qu’il met un orteil (qui fait la taille d’un pied) sur le terrain, le TD Garden scande son nom… On dirait presque une comédie des frères Zucker tellement que c’est burlesque. Le nom de Tacko Fall résonne même à travers tous les États-Unis puisqu’il arrivera.. sixième au vote des fans du All-Star Game 2020. Non, ce n’est pas une blague.

The Cleveland Cavaliers are waiving two-way center Tacko Fall and signing guard Brandon Goodwin to a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2022

Après deux années plutôt étranges donc à Boston, Tacko Chute signe un two-way contract à Cleveland pour la saison 2021-22. Une saison où il est benché la plupart du temps quand il ne fait pas de dingueries en G League, mais petit événement le 22 décembre 2021, où il connaît la première et pour l’instant dernière titularisation de sa carrière face… à Boston. Il gobera tout de même 10 rebonds (son record en carrière) accompagnés de 4 points. Malheureusement, ça n’a pas suffi pour la coqueluche de la NBA, coupé donc par les Cavaliers selon The Athletic. Et désormais, la question que tout le monde se pose c’est : quelle est la suite pour Tacko Fall ? Quelqu’un a besoin d’un peu de taille dans la raquette ? Des mecs aussi grands, on n’en voit pas beaucoup même en NBA et Tacko est le seul à pouvoir rivaliser avec le légendaire Boban Marjanovic (2m24). Les deux sont immenses et très peu mobiles, la seule différence est que Boban est bien plus doué avec ses mains que Tacko. Franchement, qui ne voudrait pas voir ce duel de titans ?

L’avenir en NBA semble compromis pour Tacko Fall, mais la solution est peut-être celle de se relancer en G League. Au vu de ses belles performances les années précédentes, charbonner à l’étage inférieur lui permettrait indéniablement de progresser, et de pourquoi pas revenir en NBA par la petite porte. De quoi obtenir un jour plus de votes que Stephen Curry et Kevin Durant pour le All-Star Game ?

Source texte : The Athletic