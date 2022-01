Lance Stephenson a encore frappé : 14 passes décisives, record en carrière, Domantas Sabonis n’avait jamais vu ça de toute sa vie

C’est peut-être la plus belle histoire de cette saison 2021-22, peut-être qu’on exagère, peut-être que c’est parce qu’on a encore du mal à redescendre du nuage après ce Jazz – Pacers, peut-être qu’on utilise trop le mot peut-être. Mais Lance Stephenson dans l’Indiana c’est quand même quelque chose hein, comme si une force divine s’emparait de lui, et ce pour le plus grand bonheur de nos yeux… et de Domantas Sabonis.

On s’était extasié devant le retour de Lance Stephenson dans SA salle, dans SA ville, à l’occasion d’un match face aux Nets lors duquel le coquin avait carrément volé la vedette à un Kyrie Irving lui aussi de retour pour Brooklyn. Cette nuit ? Le guitariste préféré de ton guitariste préféré a remis ça face au Jazz, dans un autre registre mais qu’on lui connaissait également jadis, celui de caviardeur en chef, toujours dans l’abus mais c’est ça qu’on aime chez Born Ready. Rentré en milieu de premier quart-temps et donc pour l’instant cantonné à un rôle de sixième homme qui lui va à ravir, Lancelot a commencé par envoyer un gros three pour permettre à son équipe de passer devant au score, ça part très fort. La suite ? Une succession de comportements goatesques, comme s’il était possédé, et une deuxième mi-temps tout simplement… fantastique.

14 passes décisives, nouveau record en carrière, dix pour le seul Domantas Sabonis qui semble avoir retrouvé goût à la vie en présence du clown, un dernier quart monstrueux lors duquel c’est bien lui qui donnera le rythme aux Pacers, et CETTE passe, cette passe célébrée « à la Lance Stephenson », devant des coéquipiers et des fans coincés entre l’admiration et l’envie de se poiler, l’histoire de la vie de Lance Stephenson finalement.

16 points, 6 rebonds, 14 passes et 4 steals au final pour le crack, un show permanent dès lors qu’il rentre sur le terrain et une complicité déjà établie avec l’un des meilleurs finisseurs de la Ligue. Ça promet pas des Pacers en Playoffs mais ça nous oblige d’ores et déjà à mettre un coup de Stabilo sur chacun des matchs d’Indiana tant que Lancelot sera dans le coin et ça, c’est déjà une sacrée performance. Born Ready ? C’est pour la vie.