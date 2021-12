Davon Reed a signé un… troisième contrat de 10 jours avec les Nuggets : à quand le statut d’intermittent du spectacle en NBA ?

L’insider Marc Stein a annoncé dans la nuit que Davon Reed était donc le premier joueur à signer un troisième contrat de 10 jours dans cette difficile période épidémique de fin d’année. Attends quoi ?? TROIS !? SERIEUX ? Et toujours aucune garantie d’un contrat à long terme ? Ça fait beaucoup là non ? Si la précarité se met à toucher même les joueurs NBA on n’est pas dans la merde…

Parmi les travailleurs précaires, il y avait les saisonniers de la saison d’été, les saisonniers de la saison d’hiver, et la NBA peut maintenant se targuer d’avoir inventé les saisonniers de la saison Covid. Dans le marasme actuel de la NBA, où les joueurs font des aller et venues dans la Grande Ligue, certains réussissent à tirer leur épingle du jeu et se faire remarquer. C’est le cas de l’arrière de Denver Davon Reed, qui n’est pas particulièrement All-Star avec ses 5 points, 3,4 rebonds, 1 passe et 1 interception en 17 minutes de temps de jeu, mais qui est un redoutable défenseur et reste très propre offensivement, à 51 % au shoot dont un très joli 44% du parking. Davon a su trouver rapidement un vrai rôle dans le roster de Denver avec du temps de jeu et une place dans la rotation de Mike Malone, il a la confiance du coach et de toute la franchise qui l’a donc prolongé, une nouvelle fois pour 10 jours. Logiquement les équipes n’ont pas le droit de faire plus de deux contrats de 10 jours sans s’engager à garder le joueur pour la saison mais pour le coup Denver a fait ses magouilles et a finalement réussi à s’arranger pour garder le joueur sans plus de promesses à la clé.

The first player in this crazy COVID Era to get a THIRD 10-day from the same team: Denver's Davon Reed. Unlike typical 10-days that compel teams to extend rest-of-the-season deals to keep a player after two 10-days, there are special provisions for more than two hardship deals. https://t.co/3QeQHt8eUb — Marc Stein (@TheSteinLine) December 31, 2021

Il faut dire que les équipes NBA ne travaillent pas vraiment sur le long terme en ce moment, tellement il est difficile de savoir de quoi demain sera fait. Car la distribution des contrats de 10 jours est à double tranchant pour les joueurs extérieurs à la ligue. D’un côté cela leur permet d’avoir de la visibilité et l’opportunité de jouer sur des parquets NBA, mais d’un autre côté tous ces joueurs courent derrière un hypothétique contrat long terme NBA, à l’image d’Isaiah Thomas et de son roadtrip des franchises NBA, mais ce contrat tant désiré semble de plus en plus illusoire. Le cas de Davon Reed est quand même un peu particulier parce qu’il est à Denver, élue franchise la plus poisseuse avec six mois d’avance sur la fin de la saison. On rappelle pour ceux qui ont dormi depuis avril dernier que les Nuggets sont privés pour longtemps – très longtemps même – de Jamal Murray, Michael Porter Jr. et P.J. Dozier, et comme si cela ne suffisait pas, ils ne sont pas épargnés non plus par le protocole Covid.

Peu de chance pour que la situation sanitaire s’améliore d’un coup de baguette magique, et les franchises devraient donc continuer à proposer un peu d’intérim aux parias de la NBA. Attention quand même parce qu’à ce rythme-là, la CGT ne va pas tarder à gueuler.