NBA Top 10 All-Time (2021-22) : carrières construites sur une saison ! Apéro TrashTalk

Vous connaissez la tradition du lundi : un Apéro TrashTalk spécial NBA Top 10 All-Time. On a déjà passé en revue pas mal de thèmes ces dernières semaines dont certains qui ont été revisités, mais celui du jour est tout nouveau : les carrières construites sur une saison.

Les one-shots en gros. Alors qu’un cyborg du nom de LeBron James continue de défier les lois de la logique en réalisant une nouvelle campagne de folie pour sa 19e année en NBA, certains ont construit leur carrière ou leur réputation sur une seule saison référence. Une saison où ils ont été porteurs d’espoir, où la hype les suivait, où ils donnaient l’impression de pouvoir faire quelque chose de grand en NBA… avant de tomber un peu dans l’oubli pour des raisons x ou y. Un phénomène qui est – faut le dire – assez rare mais on a tout de même réussi à sortir quelques noms pas forcément connus, mais dont vous avez probablement déjà entendu parler. Quelques exemples ? Tyreke Evans, Chandler Parsons, Bobby Simmons… Allez, on ne vous en dit pas plus, on vous laisse plutôt découvrir cette belle liste (ou pas).

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.