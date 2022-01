Lance Stephenson va être conservé par les Pacers : logique, qui voudrait se séparer du GOAT en plein milieu d’une saison ?

De retour aux Pacers – sa franchise de cœur – depuis le début de la nouvelle année, Lance Stephenson a tout de suite enflammé le Gainbridge Fieldhouse à base de grosses perfs et de célébrations en mode « Air Guitar ». Un retour tonitruant qui va déboucher sur un deal jusqu’à la fin de la saison.

La belle histoire entre Lance Stephenson et les Pacers ne pouvait pas s’arrêter comme ça, au bout d’un pauvre ten-day contract. Pas après la folie de ces derniers jours, pas après tout ce qu’il a fait sous le maillot d’Indiana durant ses trois passages chez les fermiers. Selon l’insider Marc Stein, Lance the Dance devrait effectivement être conservé par la franchise des Pacers, une nouvelle qui tombe alors que son contrat de dix jours est sur le point d’arriver à expiration. Pour rappel, Stephenson avait été signé par Indy le 1er janvier pour compenser une succession d’absences au sein du backcourt de l’équipe de Rick Carlisle, privé notamment de Malcolm Brogdon, Caris LeVert, Chris Duarte, T.J. McConnell ou encore Jeremy Lamb. Lance sortait lui d’un séjour de dix jours du côté d’Atlanta après avoir effectué un passage en G League, séjour discret puisque Stephenson n’avait tourné qu’à 1,8 point de moyenne en six matchs sous les couleurs des Hawks. Si son retour à Indianapolis représentait une superbe manière d’entamer l’année 2022 sur de bonnes bases, on ne s’attendait pas à des miracles. Mais miracle il y a eu, comme si Lance devenait soudainement un autre homme à chaque fois qu’il foule le parquet des Pacers.

Après deux premiers matchs d’échauffement lors des déplacements d’Indiana à Cleveland et New York, Stephenson a tout simplement explosé lors de son grand retour devant le public des Pacers. C’était face aux Nets mercredi dernier, quand Lance a spoilé le premier match de Kyrie Irving. Ovation du public au moment de son entrée en jeu (parce qu’on sait honorer les génies du basket dans l’Indiana), puis… 20 pions inscrits dans le premier quart-temps en sortie de banc, record NBA s’il vous plaît. Un moment absolument épique qui vient s’ajouter à la légende de Lance Stephenson. Et comme si ça ne suffisait pas, Lance en a remis une couche dès le match suivant face au Jazz samedi. Cette fois-ci, il n’a pas terminé avec 30 points mais plutôt avec 14 caviars, record en carrière pour Stephenson. Domantas Sabonis lui dit encore merci. Du coup, c’est quoi la suite ? Une perf à 50 pions ? Un triple-double en 15-15-15 ? Visiblement les Pacers veulent connaître la réponse et c’est pour cela qu’ils ont logiquement décidé de conserver leur franchise player, qui pourrait bien les guider au titre NBA dans quelques mois (comment ça on s’enflamme ?).

Lance Stephenson et les Pacers, ça va durer au moins jusqu’à la fin de la saison. Une récompense logique pour Lance vu à quel point il a marqué les esprits ces derniers jours. Typiquement le genre d’histoire qu’on kiffe.

