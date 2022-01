Lance Stephenson va revenir chez les Pacers : voilà une nouvelle qui lance 2022 sur de très bonnes bases

Si l’omniprésence du COVID perturbe évidemment le bon fonctionnement de la saison, elle permet à certains anciens qu’on kiffe bien de retrouver la grande scène. C’est le cas de la légende Lance Stephenson, passée de la G League aux Hawks et désormais de retour aux Pacers.

Lance Stephenson et les Pacers, c’est comme ce couple qui n’arrête pas de se quitter et se retrouver. « Indiana, c’est un peu ma maison. Y retourner est toujours un super moment » avait notamment déclaré Lance il y a un mois quand il était encore chez le Gold de Grand Rapids et qu’il cherchait à retrouver une petite place en NBA. Depuis, il s’est passé deux-trois trucs dans la Grande Ligue. Le COVID est revenu en force pour terminer l’année et a ainsi foutu un bordel pas possible, entre accumulation de joueurs dans le protocole sanitaire et matchs reportés. Lance Stephenson fait partie de ceux qui ont en quelque sorte « profité » de la situation, lui qui a signé un contrat de dix jours avec des Hawks décimés le 22 décembre dernier. Et désormais, alors que ce premier 10-day contract se termine avec des stats de 1,8 point, 2,5 rebonds et 1,8 passe en presque 12 minutes de jeu et six matchs au total, Lance va en signer un deuxième avec son ancienne franchise des Pacers, comme l’annonce Scott Agness de FieldhouseFiles. Une arrivée qui coïncide avec un nombre important d’absents à Indiana, pour changer. Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb, Isaiah Jackson, Chris Duarte et Kelan Martin sont tous dans le protocole COVID de la NBA, tandis que T.J. McConnell est allé rejoindre T.J. Warren à l’infirmerie. Ça fait un peu beaucoup quand même, surtout sur le backcourt, et Indy a estimé que la meilleure solution pour combler ce gros trou se nomme Lance Stephenson. Franchement, elle n’est pas belle cette phrase ?

Stephenson et les Pacers se retrouvent ainsi pour la troisième fois depuis le début de la carrière de Lance en 2010. Ce passage risque d’être bien plus court que le premier (quatre ans en 2010-14) et même le second (15 mois entre le 30 mars 2017 et le 25 juin 2018), mais il suffira pour faire remonter en nous de nombreux souvenirs du bonhomme avec Indy. Bien évidemment, on pense tout de suite à cette séquence WTF durant laquelle il a soufflé à l’oreille de LeBron James en plein match de Playoffs pour essayer de déstabiliser le King, mais ce serait une erreur de s’arrêter là. Car au-delà du formidable personnage qu’est Lance et qu’on connaît tous très bien désormais, il a vraiment connu ses meilleures années chez les Pacers. Il a commencé à se révéler lors de la saison 2012-13, profitant notamment de la blessure de Danny Granger pour devenir une pièce essentielle du collectif de Frank Vogel. Avec sa polyvalence, son côté dur et parfois sa folie, Stephenson a aidé Indiana à devenir l’un des principaux concurrents du Heat version monstre à trois têtes. En 2014, c’est bien Lance qui a terminé deuxième dans la course au MIP et premier au nombre de triple-doubles en NBA (cinq au total cette année-là), aidant ainsi Indy à jouer une seconde Finale de Conférence Est consécutive.

Lance Stephenson revient à Indiana, quelque part on a comme l’impression que c’était écrit, que l’univers a fait en sorte que ça arrive. Cela ne durera peut-être que dix jours, mais nous on va savourer chaque minute que Lance passe sous les couleurs des Pacers en ce début d’année 2022.

Source texte : @ScottAgness