Tracy McGrady va créer une ligue pro de un-contre-un : la Ones Basketball Association, bientôt sur vos écrans !

Vous n’étiez peut-être pas devant votre League Pass avant-hier pour le match entre le Magic et les Bucks, mais sachez qu’un certain Tracy McGrady a fait une petite annonce sympathique devant ses copains Quentin Richardson et Jamal Crawford, qui étaient aux commentaires. Une ligue pro de un-contre-un, ça vous dit ?

Parce que oui, c’est bien le concept qu’essaye de vendre l’ami T-Mac. Et on avoue qu’on est très intrigués. Car si le basket est un sport collectif, que serait-il sans le one-on-one ? Un attaquant avec la gonfle face à un défenseur aux dents longues, c’est véritablement là que les skills individuels peuvent rayonner. Si l’on en croit les mots de Tracy McGrady, une ligue pro de un-contre-un serait actuellement en phase de création. Une ligue qui s’étalerait sur l’ensemble des States, destinée aux 18 ans et plus. Forcément, Jamal Crawford a tout de suite pris note, lui qui est un véritable boss du one-on-one avec son crossover de grand malade. T-Mac n’a pas dévoilé beaucoup plus de détails, mais il possède déjà un nom pour sa future ligue : la OBA, la Ones Basketball Association. Franchement, ça sonne bien vous trouvez pas ? Et honnêtement, difficile de trouver meilleur ambassadeur que l’ancienne star du Magic et des Rockets pour un tel projet. Car en son temps, quand il s’agissait de un-contre-un, Tracy McGrady faisait clairement partie de l’élite de la NBA. Deux fois meilleur scoreur de la Ligue en 2003 et 2004, sept fois All-Star et talent offensif incroyable, T-Mac était tout simplement une machine à paniers. Vous vous souvenez des propos de Kobe Bryant à son égard il y a quelques années ? « Il était capable de faire tout ce que je faisais, mais il faisait 2m05. Il n’avait aucune faiblesse dans son jeu, il pouvait scorer de partout et défendre. C’est le joueur contre lequel j’ai eu le plus de mal à défendre. » Venant du Black Mamba, ça pèse !

Tracy McGrady just announced on HooperVision he’s in the process of starting a professional 1-on-1 league, for 18 and over adults, called the OBA (Ones Basketball Association) Details ⬇️ pic.twitter.com/YkkfTbuaW4 — Rob Perez (@WorldWideWob) December 31, 2021

Les compétitions de un-contre-un, c’est un concept dont on entend parfois parler au sein même de l’univers NBA. On en connaît certains qui aimeraient bien voir ce genre de duels pour redynamiser le All-Star Weekend par exemple. D’ailleurs, pour la petite histoire, sachez qu’on a déjà eu des tournois de one-on-one dans la Grande Ligue au début des seventies, avec un tableau de 16 joueurs qui s’est déroulé sur plusieurs mois. C’était par exemple le cas en 1972, quand Bob Lanier a remporté la compétition face à Jo Jo White à la mi-temps du… Game 5 des Finales NBA. L’année suivante, Geoff Petrie (who ?) a raflé la mise contre Barry Clemens. Tracy McGrady n’était pas encore né à l’époque mais on imagine qu’il doit s’inspirer du concept, même s’il insiste bien sur le fait qu’il souhaite mettre en place une véritable ligue et non pas qu’un simple tournoi. Bref, affaire à suivre de près !

Une ligue professionnelle de un-contre-un gérée par Tracy McGrady et dans laquelle on pourrait revoir un certain Jamal Crawford avec un ballon de basket dans les mains ? On ne sait pas vous, mais nous on valide direct. Make it happen T-Mac !

Source texte : Tracy McGrady sur NBA HooperVision