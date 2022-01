Sam Jones est décédé à l’âge de 88 ans : après Tom Heinsohn et K.C. Jones, une autre légende des Celtics nous quitte

Avant le match opposant les Celtics aux Suns hier, une minute de silence a été respectée en l’honneur d’un grand homme de la maison verte : Sam Jones. Ce dernier vient malheureusement de nous quitter à l’âge de 88 ans, mais il restera pour toujours un membre de la célèbre dynastie bostonienne des années 1960.

Dans l’histoire de la NBA, le grand Bill Russell est le joueur le plus titré avec onze bagues aux doigts. Juste derrière lui ? Il y a Sam Jones. Champion à dix reprises, celui qui était surnommé « The Shooter » ou « Mister Clutch » fait partie des véritables légendes des Celtics. Pas forcément la plus connue, mais la franchise de Boston n’aurait probablement pas dominé la décennie 1960 comme elle a pu le faire sans la contribution de Jones. Douze saisons à Boston, cinq fois All-Star, trois fois membre de la All-NBA Second Team, membre du Top 25, Top 50 et Top 75 all-time de la NBA et introduit au Hall of Fame en 1984, plutôt pas mal comme CV non ? Avec son numéro 24 qui a évidemment été retiré par les Celtics, Sam apportait avant tout sa contribution offensive à l’imbattable équipe de Boston, avec presque 18 points de moyenne en carrière et quatre saisons consécutives à plus de 20 pions, dont une à 25,9 en 1964-65. Un scoreur pur possédant des qualités de vitesse et de vivacité, un superbe shooteur, un bosseur, un mec qui savait se montrer décisif dans les moments chauds (jetez un œil aux dernières secondes du Game 7 des Finales de Division Est 1962 et vous comprendrez), mais aussi un arrière totalement voué à l’équipe. Bref, typiquement le genre de profil qui aide une équipe à arriver au sommet.

« On se souviendra de Sam Jones comme l’un des plus grands champions des sports professionnels. Son style altruiste, ses performances clutch et son shoot signature avec la planche symbolisaient tous une incroyable carrière caractérisée par dix titres de champion en douze saisons avec les Celtics. » – Adam Silver, commissionnaire de la NBA

Sam Jones est la dernière légende de la dynastie Celtics à nous quitter. En avril 2019, John Havlicek nous laissait à l’âge de 79 ans. En novembre 2020, c’était Tom Heinsohn (86 ans) qui perdait la vie, et puis K.C. Jones (88 ans) un mois plus tard. Autant de grands noms qui font partie des meubles à Boston et qui resteront pour toujours dans la mémoire collective. Bill Russell, symbole ultime de cette dynastie verte, est lui toujours là et il est sans doute mieux placé que n’importe qui pour parler de tous ces gars, dont Sam Jones. Un jour, lors de son Fantasy Camp du côté de Las Vegas, Russell avait lâché un hommage magnifique à Jones.

« Sam Jones est le joueur le plus talentueux avec lequel j’ai pu jouer. Nous avons gagné huit titres de suite et à six reprises durant cette série, nous avons demandé à Sam de prendre le shoot décisif pour sauver la saison. Il n’a jamais raté, et n’a jamais hésité à shooter. […] Sans lui, et sans John Havlicek, j’aurais peut-être gagné trois titres seulement au lieu de onze, peut-être. »

Un grand joueur, mais aussi un grand homme qui a fait partie du premier cinq NBA composé uniquement de joueurs afro-américains, à l’époque du mouvement des droits civiques. C’était le 26 décembre 1964, quand Jones fut aligné avec Bill Russell, K.C. Jones, Tom Sanders et Willie Naulls. Trois années plus tôt, Jones, Russell et d’autres membres afro-américains des Celtics avaient boycotté un match de présaison à Lexington après avoir été victimes de discrimination dans l’hôtel où ils logeaient, un hôtel qui ne servait pas les hommes de couleur.

Sam Jones est parti, mais son héritage va durer à Boston. Et quelque chose nous dit qu’il restera encore très longtemps, peut-être pour toujours, le deuxième plus grand champion de l’histoire de la NBA derrière Bill Russell. Et ça quand même, c’est quelque chose.

Source texte : Celtics

The Jones family is in our thoughts as we mourn the loss of Sam Jones and fondly remember the life and career of one of the greatest champions in American sports. Full statement: https://t.co/Y9Ix8MQEYr pic.twitter.com/cXLVPZ235m — Boston Celtics (@celtics) December 31, 2021