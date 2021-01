Preview de la soirée NBA : des Lakers bien remontés rendent visite aux Celtics, ça sent bon la mixtape du King non ?

Huit rencontres sont prévues ce samedi soir. Si on commence un petit peu tard (à 2h) et en douceur, la suite vaudra le coup ! Le duel entre Celtics et Lakers prévu à 2h30 peut largement justifier une nuit blanche. Voir LeBron James et Jayson Tatum s’échanger les bombinettes ne peut que donner envie.

À la suite d’une nuit à dix rencontres, on enchaîne avec un nouveau programme chargé et nous offrant notamment de la bagarre entre les deux équipes les plus titrées de l’histoire de la NBA. On se pose et on profite !

2h00 : Pelicans – Rockets : parlez de départ à un joueur et il sera transfiguré, livrant tout à coup la meilleure version de lui-même. C’est exactement ce qu’il vient de se passer pour Lonzo Ball (27 points et 8 passes) et Eric Bledsoe (25 points), sur la sellette et excellents face aux Bucks (131 à 126) la nuit dernière. Sur deux succès, NOLA va tenter d’enchaîner face à des Rockets invaincus depuis quatre matchs. L’infirmerie texane s’est vidée et tout le petit monde qui doit remplacer James Harden se débrouille plutôt bien sous l’impulsion de Victor Oladipo ou encore John Wall. L’excellent Christian Wood vient lui tout juste de revenir de blessure et est prêt à enchaîner après une grosse perf lors du dernier match (22 points, 12 rebonds contre Portland). La même ce soir ?

2h00 : Bulls – Blazers : les Bulls vont retrouver le parquet après cinq jours sans match. Privés de Wendell Carter Jr. pour un mois minimum, les Taureaux vont une nouvelle fois s’appuyer sur le crack Zach LaVine. Courtisé par les Knicks, l’arrière doit avant toute chose mener son équipe actuelle au succès après deux défaites face aux Lakers et aux Celtics. Pour ce faire, il faudra se défaire des Blazers de Damian Lillard. En l’absence de Jusuf Nurkic et C.J. McCollum notamment, Dame D.O.L.L.A. se retrouve un peu trop esseulé et n’a pas été assez bien épaulé pour espérer l’emporter lors des deux derniers matchs. Carmelo Anthony a basculé en un mauvais Melo ces derniers jours, celui aperçu au Thunder et chez les Rockets, un retour en forme ce soir serait le bienvenu !

2h00 : Hornets – Bucks : après avoir surpris les Pacers (108 à 105) lors de leur deuxième confrontation la nuit dernière, les Hornets n’iraient-ils pas nous chercher les Bucks ? Battus par les Pels (126 à 131) ce vendredi soir malgré les 38 points de Giannis Antetokounmpo, l’équipe du double MVP en titre a déjà laissé filer sept matchs. Milwaukee devrait donc arriver le couteau entre les dents et avec une grande envie de laver l’affront de la veille. Les Hornets vont eux jouer sur la multiplicité de la menace au sein de leur groupe (sept joueurs à 9 points ou plus contre Indiana) pour tenter de surprendre l’équipe du Grec.

2h00 : Heat – Kings : battu lors de ses cinq derniers matchs, le Heat sait que le temps va rapidement commencer à lui manquer lors des prochaines semaines. C’est pourquoi la franchise floridienne aimerait pouvoir accélérer un peu le retour sur le parquet de Jimmy Butler, tout juste sorti du protocole COVID de la Ligue. Tyler Herro va lui pouvoir enchaîner, au contraire de Goran Dragic (aine) et trois autres absents déjà confirmés. Malgré tout, une nouvelle défaite plongerait l’équipe dans la crise. Comble de malchance, les Kings vivent l’une de leurs périodes les plus fastes de la saison, étant sur trois succès de rang. Buddy Hield a lui (enfin) réglé la mire face au Magic et aux Raptors, et sera donc à surveiller de très près !

#SACvsMIA UPDATE: Dragic (groin), Harkless (thigh), Leonard (shoulder) & Silva (hip) have all been ruled out of tomorrow's game vs the Kings. Bradley (knee), Butler (health and safety protocols), Haslem (personal) & Iguodala (neck) are all listed as questionable. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 29, 2021

2h30 : Celtics – Lakers : nous y voilà ! Voici donc le choc de la nuit, l’affiche la plus intrigante de ces prochaines heures. S’ils viennent de s’incliner de peu face aux Spurs (106 à 110), les C’s peuvent à nouveau compter sur Jayson Tatum, venu s’ajouter à un Kemba Walker de retour au jeu depuis peu. Boston nous offre enfin un effectif quasi au complet. Les Lakers viennent eux de s’incliner à deux reprises, contre les Sixers (106 à 107) puis contre les Pistons (92 à 107). Rien de bien grave mais on connaît un certain LeBron James, pas spécialement habitué à enchaîner les défaites comme ça. On peut donc s’attendre à voir son groupe bien concentré cette nuit et prêt à tout donner pour affronter leurs adversaires historiques de l’Est. On note tout de même qu’Anthony Davis est officiellement incertain pour ce match.

2h30 : Spurs – Grizzlies : on retrouve enfin nos amis de Memphis sur un parquet ! On commençait un peu à les oublier à la suite d’une grosse dizaine de jours d’inaction complète alors qu’ils restaient sur cinq succès de suite. Si Jonas Valanciunas et Grayson Allen sont toujours à l’isolement, et Jaren Jackson Jr. pas encore prêt à rejouer, on verra au moins Ja Morant et ses compères en action. Les Oursons auront d’ailleurs droit à une sacrée opposition pour cette reprise puisqu’ils seront opposés aux Spurs. L’équipe de Gregg Popovich est en masterclass en ce moment et a remporté ses trois derniers matchs avec la manière. De quoi s’inscrire un peu plus comme l’équipe texane de ce début de saison cette nuit ? Petite info, Derrick White devrait faire son retour côté San Antonio.

3h00 : Mavericks – Suns : on attend du mieux de la part des Mavericks face aux Suns après quatre défaites inquiétantes, dont deux fessées face au Jazz. Au complet en dehors de Maxi Kleber, les Texans n’ont néanmoins pas encore trouvé la recette. Luka Doncic fait des stats, mais sans réel impact, Kristaps Porzingis est encore loin d’être à 100% (incertain pour ce match) et le supporting cast n’est pas aussi décisif que ces derniers mois. Seule bonne nouvelle pour eux avant d’affronter les Suns : l’absence de Devin Booker, encore sur la touche à cause de sa récente douleur à l’ischio-jambier. Tout le monde mettra la main à la patte derrière ou plutôt aux côtés du vieux sage, Chris Paul, pour tenter de réaliser une performance similaire à celle d’il y a deux jours face aux Warriors (114 à 93).

Devin Booker (left hamstring strain) and Cam Payne (right foot sprain) are out for the Suns tomorrow vs. the Mavericks. Dario Saric and Damian Jones also still out as they return from protocols. — Kellan Olson (@KellanOlson) January 30, 2021

4h00 : Warriors – Pistons : si les Pistons sont pas mal moqués cette saison du fait de leur triste bilan (5 victoires et 14 défaites), on peut tout de même relever qu’ils ont bénéficié d’un calendrier vraiment compliqué depuis début 2021. Malgré tout, plusieurs grosses écuries (Celtics, Heat, Sixers) sont tombées face à eux tout comme les Lakers jeudi soir (92 à 107). Blake Griffin (23 points et 6 passes) a prouvé qu’il ne fallait pas encore totalement l’enterrer et nous laisse croire à une autre belle perf’ au cours de la nuit. À moins que Stephen Curry et ses bombinettes du parking en décident autrement !

