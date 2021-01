Bruce Fraser et Brandon Payne, le duo caché derrière le shoot de Stephen Curry : on aurait quelques joueurs à leur présenter

Si Stephen Curry est aujourd’hui une icône mondiale et considéré comme un game changer, le meneur des Warriors s’est appuyé sur toute une équipe pour construire sa légende. On vous présente deux de ses soutiens les plus importants.

L’adage dit que derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme très importante. Dans le cas de Stephen Curry, ce constat est en partie vérifié puisque sa femme Ayesha possède une importance majeure dans sa carrière et ses différentes réussites. Il y a néanmoins un point sur lequel celle qui partage la vie du joueur des Warriors a dû largement moins peser : son shoot et sa mécanique si soyeuse. En effet, si le travail (et une belle dose de talent, avouons-le) est le principal ingrédient de la réussite du pistolero de la Baie, deux hommes assez peu connus ont pourtant joué un rôle prépondérant dans l’explosion du MVP unanime. Si le grand public ne connaît sans doute pas Bruce Fraser et Brandon Payne, parfaits inconnus pour la plupart d’entre nous, Steph n’enfilerait sans doute pas les ficelles avec la même facilité sans leur aide. Pour cause, le premier est assistant coach des Warriors spécialisé en shoot depuis plusieurs années, tandis que le second est lui le coach personnel du Chef depuis 2011. Le duo se complète bien et suit le joueur dans les détails les plus minimes, souvent indétectables pour le commun des mortels. Un exemple parmi tant d’autres permet de comprendre quel genre d’obsédé du détail est Payne. Seerat Sohi, la journaliste de Yahoo Sports!, relève une anecdote datant de février 2020. Après avoir vu des vidéos de Curry enchaîner les tirs à son retour à l’entraînement, celui qui réside en Caroline du Sud n’a pas hésité à rejoindre au plus vite la Californie pour corriger certains détails parasitant la mécanique de shoot du joueur, légèrement modifiée à la suite de son opération du poignet en début de saison 2019-20.

« Il avait des points morts à cause de l’opération. Il ne sentait pas forcément sa main en pleine forme. Sa main gauche pivotait un peu derrière le ballon. Ce qui se passe quand vous pivotez derrière le ballon, c’est que vous finissez par le pousser avec votre main gauche. Mais si vous ne le sentez pas, vous ne le savez pas. » – Brandon Payne concernant les changements inattendus du shoot de Stephen Curry à la suite de son opération. « Il est humain, donc il peut se retrouver dans des situations où son corps ne fonctionne pas de la même façon tous les jours, et vous le voyez. » – Bruce Fraser à propos de son rôle après de Stephen Curry.

De son côté, Fraser, ancien coéquipier de Steve Kerr à la fac d’Arizona, l’ayant accompagné par la suite durant sa carrière NBA, a été rappelé par le coach des Warriors pour accompagner l’émergence du duo Curry – Thompson. Celui qui a également travaillé avec Steve Nash et Reggie Miller s’y connaît quand même en matière de shoot. C’est le genre de personne à qui on prête l’oreille lorsqu’il cherche à nous expliquer un point précis. Curry a d’ailleurs rectifié quelques légers détails à la suite de son début de saison à 18/56 du parking, et a bien réajusté la mire par la suite, enchaînant notamment avec un carton à 62 points face aux Blazers. Au cours de l’excellent article de Seerat Sohi, les deux compères rentrent un peu plus dans le vif du sujet concernant le shoot et ses évolutions au cours de la carrière d’un joueur. Un passage vraiment très intéressant et qui nous permet de comprendre toute le complexité de ces mécanismes en constant changement.

« Notre mobilité évolue avec l’âge. Notre force change. Nous avons des micro-blessures ou de grosses blessures. La mécanique de vos mouvements change et, naturellement, la mécanique de tir change également. Vous pouvez probablement demander à n’importe quel golfeur de 50 ans ayant joué depuis l’âge de 20 ans si son swing a changé en même temps que sa capacité de mouvement, et je suis sûr que vous obtiendrez un ‘Oui’ retentissant. » – Brandon Payne traitant de l’évolution du physique et du shoot d’un joueur au fur et à mesure qu’il vieillit.

Pour finir, les deux hommes reconnaissent l’importance de ce travail de l’ombre dans la réussite d’un joueur, ayant pourtant toujours été très doué dans ce domaine. On sait que la répétition possède une importance énorme, et que le travail paie toujours. Malgré tout, reconnaissons-le, pas sûr que Lonzo Ball ne se transforme en Steph Curry 2.0 un jour même s’il travaillait huit heures par jour avec Fraser et Payne. De même, on voit toutes les difficultés que Giannis Antetokounmpo rencontre pour s’offrir un tir longue distance constant et fiable. Si Fraser explique voir le tir comme un véritable art et une pratique très diverse d’un individu à un autre, on regrette tout de même qu’on ne lui ait pas demandé ce qu’il pensait des amateurs de parpaings et briques en tout genre. Il en faut bien pour tout le monde, non ?

« Je pense que shooter est définitivement un art. Il y a une part de compétence qui se travaille liée à ça, mais c’est aussi un art. Il n’y a pas deux personnes identiques. Chaque tir est différent, avec son propre rythme et sa puissance. J’essaie de ne plus être trop rigide dans mon approche parce que j’ai l’impression que ça enlève cette part d’artiste qui réside dans le joueur. » – Bruce Fraser évoquant l’importance du shoot

Bruce Fraser et Brandon Payne ne sont qu’assez peu médiatisés, mais sont pourtant les hommes de l’ombre à l’origine de la réussite de Stephen Curry. Ces spécialistes du shoot accompagnent le sniper des Warriors au quotidien et sont toujours prêts à le corriger si besoin, preuve que personne n’est parfait, même les cracks de la NBA ! En attendant, la méthode a l’air de fonctionner et Ray Allen peut déjà se préparer psychologiquement à voir un OVNI le dépasser en tête du classement all-time d’ici quelques années.

Source texte : Yahoo Sports!