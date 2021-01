Karl-Anthony Towns en 2020, ce genre d’histoire ratée : épisode 450, renversé par un conducteur ivre durant l’intersaison

Bien trop souvent éloigné des parquets ces derniers temps à cause de blessures à répétition, Karl-Anthony Towns a également vécu bien trop de terribles événements ces derniers mois. Vivant au sein d’une famille très touchée par le COVID, l’intérieur des Wolves vient de révéler avoir été renversé par un conducteur ivre à Los Angeles pendant l’intersaison. Bien trop pour un seul homme !

Sur la touche depuis le 15 janvier 2021 et son test positif à ce satané COVID, Karl-Anthony Towns se remet doucement mais sûrement. L’intérieur de 25 ans vient de sortir du protocole sanitaire de la NBA, et si tout se passe bien, il devrait bientôt pouvoir retrouver les parquets NBA pour notre plus grand plaisir. C’est en tout cas tout ce qu’on souhaite au malchanceux KAT après les derniers mois très difficiles qu’il vient de traverser. On savait que la famille du joueur des Wolves avait été très touchée par le COVID, avec sept décès dont celui de sa mère en avril 2020. Si ça ne suffisait pas, le joueur nous a appris un énième triste événement vécu au cours des derniers mois lors d’une session de questions/réponses organisée sur son compte Instagram. En effet, comme l’a rapporté Chris Bengel de CBS Sports, Towns a révélé qu’il avait été renversé par un chauffeur ivre à Los Angeles pendant l’intersaison et avait dû être hospitalisé dans la foulée. Une bien triste nouvelle qui ne fait que confirmer l’horrible malchance à laquelle l’attachant grand dadais a dû faire face récemment. Le natif du New Jersey explique également l’importance que sa petite amie Jordyn Woods a pu avoir en étant à ses côtés dans ces dures épreuves de la vie.

« Personne ne sait tout ce que ma compagne a fait pour moi. Ma mère et des membres de ma famille sont morts, j’ai été renversé par un chauffeur ivre (à 14h de l’après-midi pour info) à Los Angeles pendant l’intersaison, elle est restée avec moi à l’hôpital toute la nuit et m’a aidé durant ma rééducation. »

Encore plus terrible (et sans doute lié), le joueur enchaîne les pépins physiques ces derniers mois et ne peut donc pas tenter de se changer, ne serait-ce qu’un tout petit peu, les idées sur les parquets de la NBA en pratiquant sa passion. Après quatre premières saisons pleines (seulement cinq matchs manqués), KAT a enchaîné les galères depuis. Il y a d’abord eu cette saison 2019-20 tronquée, au cours de laquelle il n’a pu participer qu’à 35 rencontres, puis le pivot est reparti sur un rythme de la sorte ces dernières semaines. Présent sur le parquet pour entamer ce nouvel exercice, Towns n’a été laissé tranquille que deux rencontres, le temps de se blesser au poignet fin décembre et d’être obligé de se reposer jusqu’à début janvier. À son retour, après seulement deux petits matchs et avec une gêne toujours présente, le joueur a donc été testé positif au COVID à la mi- janvier et n’a plus refoulé les parquets depuis. Rouage majeur de Wolves derniers à l’Ouest (4 victoires et 14 défaites), KAT n’a donc pu prendre part qu’à 4 des 17 matchs disputés par son équipe cette saison pour des moyennes de 22 points à 46% au tir, 37,5% à 3-points, 12,5 rebonds et 4,3 passes en 33 minutes de jeu. Celui qui n’avait pas hésité à évoquer publiquement ses difficultés des derniers mois en décembre 2020, et nous avait fait un peu peur avec une prise de parole assez énigmatique et triste, espère désormais pouvoir reprendre le fil de sa carrière au plus vite et laisser derrière lui cette période bien difficile. Espérons que tout aille pour le mieux à l’avenir !

« J’ai vu beaucoup de cercueils au cours des sept/huit derniers mois. J’ai beaucoup de gens – dans ma famille et dans la famille de ma mère – qui ont contracté le COVID. C’est moi qui cherche encore des réponses, qui essaie de trouver comment les garder en bonne santé. C’est juste une grande responsabilité pour moi de tenir ma famille bien informée et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les maintenir en vie. »

Karl-Anthony Towns a encaissé bien trop de choses horribles et négatives ces derniers mois. Il serait temps que le mauvais sort arrête de s’acharner sur le joueur des Wolves et le laisse reprendre le cours de sa vie normale. Croisons les doigts pour que ce soit rapidement le cas et qu’on puisse très rapidement revoir un KAT endurci physiquement et mentalement sur les parquets. On te souhaite tout le meilleur, sois fort Karl-Anthony !

Source texte : CBS Sports.com