La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : la mère de Karl-Anthony Towns est décédée

# La mère de Karl-Anthony Towns est décédée

La nouvelle est tombée hier soir, et elle est terrible. La mère de Karl-Anthony Towns – qui avait été placée dans un coma artificiel et sous respirateur – est décédée suite à des complications liés au coronavirus. Jacqueline Towns avait 58 ans. On a appris la nouvelle via un communiqué des Minnesota Timberwolves.

Les hommages envers Jacqueline Towns ainsi que les messages de soutien pour KAT et sa famille ont été nombreux sur les réseaux sociaux, et on ne peut que se joindre à eux.

# Russell Westbrook et Tom Gores apportent leur soutien

En ces temps de confinement, les écoles sont fermées et les gamins doivent donc travailler de la maison. Le problème, c’est que certains d’entre eux n’ont pas les ressources nécessaires pour bien continuer leur apprentissage. Du coup, Russell Westbrook a décidé de faire un don de 650 laptops pour les gamins de Houston dans le besoin à travers sa fondation Why Not?. On valide, c’est encore mieux qu’un triple-double.

Le proprio Tom Gores a lui préféré acheter 100 000 masques de protection pour la ville de Detroit. Ils seront destinés à ceux qui se trouvent en première ligne dans la lutte face au coronavirus et ceux qui continuent à travailler à l’extérieur (policiers, pompiers…).

# Jayson Tatum : « Je n’ai pas pu toucher un ballon depuis notre dernier match »

Coupés dans leur élan par la suspension de la saison, certains joueurs NBA semblent galérer plus que d’autres quand il s’agit de garder la forme ou tâter un peu la gonfle. Visiblement, c’est le cas de la star des Celtics Jayson Tatum.

« Je n’ai pas pu toucher un ballon depuis notre dernier match à Indiana. »

Visiblement, le temps est capricieux à Boston et il a ainsi abandonné l’idée d’acheter un panier pour jouer à l’extérieur.

« La météo n’est pas bonne. Il pleut cinq jours sur six et il fait encore froid par ici. »

# Les évaluations se poursuivent en vue de la Draft

Chaque année, la NBA informe les joueurs envisageant de se présenter à la Draft à travers des évaluations sur leur place potentielle au cours de celle-ci (Lottery pick, deuxième partie de premier tour, début de deuxième tour…). Dans un papier de l’Associated Press, on apprend que ce processus est toujours en cours malgré l’incertitude qui règne par rapport à la Draft et l’ensemble du protocole pre-Draft.

« C’est un processus important, peut-être encore plus cette année qu’auparavant. Nous voulons donner aux athlètes et aux écoles le plus d’informations possible. C’est important qu’ils aient une vision claire » a déclaré Kiki VanDeWeghe, le vice-président des opérations basket de la NBA et président du Undergraduate Advisory Committee.

Ces informations destinées aux underclassmen (freshman et sophomore) sont à la demande et la date limite pour ces demandes est fixée à jeudi. Les évaluations seront transmises jusqu’au 26 avril, qui représente le dernier jour pour se présenter à la prochaine Draft. Elles doivent permettre aux prospects de prendre la meilleure décision possible, notamment ceux qui hésitent à se présenter à la Draft.

# Chris Paul : « Les fans manquent aux joueurs »

On est tous en manque de NBA. On est tous en manque de nos joueurs favoris, et aussi ceux qu’on adore critiquer. Mais l’inverse est vrai également. Les joueurs kiffent généralement l’ambiance créée par les fans et celle-ci leur manque forcément. LeBron James avait déclaré qu’il ne s’imaginait pas jouer à huis clos et hier, c’est son pote du banana boat et accessoirement président du syndicat des joueurs Chris Paul qui a envoyé un message rempli d’amour aux fans.

« Nous voulons faire comprendre aux fans qu’ils nous manquent autant que nous leur manquons. »

