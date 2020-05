La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : la Loterie NBA ne devrait pas changer, les craintes de Larry Nance Jr.

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# La Loterie NBA ne devrait pas changer

Alors qu’on s’est fait un kiff en réalisant notre propre Loterie sur TrashTalk, celle de la NBA – initialement prévue ce mardi 19 mai – a été repoussée à une date ultérieure. Cependant, malgré le bordel provoqué par la suspension de la saison et une régulière qui pourrait ne pas se terminer, il ne devrait pas y avoir de changement concernant la façon dont la Loterie se déroulera d’après ESPN.

Si l’on en croit certains dirigeants, le grand nombre de matchs joués cette saison (environ 65) rend tout changement peu probable. On devrait donc garder le même système que l’an passé, où on a assisté à la première Loterie suite à la réforme de 2017. Ce nouveau système semble également être une raison de ce non-changement selon ESPN, car les trois pires équipes ont désormais les mêmes chances d’acquérir le premier choix, tandis que les cotes de celles qui suivent ont été revues à la hausse, tout ça pour avoir un meilleur équilibre global et ainsi lutter contre le tanking.

# Les craintes de Larry Nance Jr.

Atteint de la maladie de Crohn, Larry Nance Jr. est plus vulnérable face au COVID-19. Et il espère que la Ligue pense à ce genre de cas dans son objectif de reprendre la compétition. Voici ce qu’il a déclaré via ESPN.

« J’espère que la Ligue va comprendre et accepter qu’un joueur n’ait pas envie de rejouer s’il n’est pas à l’aise. On donne peut-être l’impression d’être en parfaite santé, mais certains ont des problèmes que personne ne peut voir. »

Si les joueurs NBA ayant contracté le virus ont tous récupéré sans devoir passer par la case hosto, Larry Nance Jr. est toujours inquiet.

« Nous sommes jeunes et avec la forme dans laquelle se trouvent les joueurs NBA, vous pouvez penser que le virus n’est pas aussi dangereux que pour d’autres. Mais vous n’en savez rien. Je continue à avoir peur et je ne veux pas le choper. »

Vous l’avez compris, Larry Nance Jr. n’est pas très serein concernant une potentielle reprise, et on peut évidemment le comprendre.

# Alvin Gentry plus serein

Si Larry Nance Jr. fait partie des personnes à risque, c’est également le cas pour le coach des Pelicans Alvin Gentry, qui a déjà 65 ans. Mais malgré son âge élevé et les mises en garde des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, Gentry ne semble pas plus inquiet que ça par rapport à une reprise de la saison.

« Je vais être prudent. Mais d’un point de vue compétitif, je serai à fond dedans et cela ne m’empêchera pas de faire mon job » a-t-il déclaré via Marc Stein du New York Times.

# Trois nouveaux États prêts à accueillir les sports professionnels

La Californie, le Texas, et New York. Ces trois États, parmi les plus importants des States, semblent prêts à accueillir à nouveau les sports professionnels si l’on en croit ESPN. Tout ça sans les fans évidemment et en respectant les consignes sanitaires. Ça demande encore confirmation car il faut évidemment que la tendance concernant la baisse des cas COVID se poursuive comme l’a indiqué le gouverneur de la Californie, mais c’est un nouveau petit pas en avant.

« L’État de New York est prêt et disposé à rentrer en collaboration avec les grandes équipes sportives qui sont intéressées pour jouer des matchs en toute sécurité et sans les fans » a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo.

En Californie, on vise la première semaine de juin pour une reprise, tandis qu’au Texas, on partirait sur le 31 mai.

