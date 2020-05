NBA Draft Lottery 2020 : TrashTalk réalise son propre loto ! Le replay du Free Flow

La NBA Draft Lottery était initialement prévue pour le mardi 19 mai mais pour les raisons qu’on connaît, elle a été repoussée à une date ultérieure. Du coup, pour remplacer l’événement, TrashTalk a décidé de se faire un kiff.

Grand moment de basket et de divertissement à venir, encore une fois ! Pour la première fois depuis la création du feu et de l’écriture, une véritable Draft Lottery va être gérée hors de la NBA par trois exécutifs spécialisés. Au programme ? Le même système que chez les pros, avec balles de ping-pong, combinaisons et tirage au sort. Mais qui obtiendra le 1er pick de la Draft 2020 ? Et quand est-ce que cette Draft aura lieu ? Pour cette émission très grand format, retour sur l’histoire de la Loterie, son évolution, sa mise en application et évidemment… un test grandeur nature !

C’est parti pour un délire d’environ une heure et demie, avec un fan des Hawks, des Kings et des Suns pour animer tout ça. Autant vous dire que ça rend les choses encore plus intéressantes.