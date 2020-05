Jordan Max 200 Electric Green : y’a pas que le basket dans la vie, y’a le lifestyle aussi

Cela fait bien longtemps que les sneakers ont dépassé le cadre du sport et sont aussi portées dans la rue. Un aspect lifestyle largement assumé avec les Jordan Max 200 Electric Green disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers. Il paraît que ça fit parfaitement avec un pantalon de costume un peu trop large, pas vrai Mike ?

Pas la peine de chercher la franchise dont il est subtilement fait référence avec cette paire, Jojo s’attaque au monde entier avec ce nouvel hybride déjà culte. Et quoi de mieux pour conquérir un nouveau public que de dévoiler un docu-série de 10 épisodes de 50 minutes sur la carrière de MJ et plus globalement sur les Bulls des années 90 ? Mike est dans le turfu et ce n’est pas nous qui allons lui donner un cours de marketing. Alors on vous laisse admirer cette beauté qui devrait vous attirer quelques regards dans la street avec ce mélange de noir et un vert bien flashy comme il faut.

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan Air Max 200 PSG pour les fans de la capitale.

les Jordan Air Max 200 PSG pour les fans de la capitale. On les imagine déjà à ses pieds : Kevin Durant avec son meilleur costard à la reprise de la saison NBA sur le banc des Nets.

Kevin Durant avec son meilleur costard à la reprise de la saison NBA sur le banc des Nets. L’occasion parfaite pour les porter : absolument tout le temps, et c’est bien ça l’intérêt.

absolument tout le temps, et c’est bien ça l’intérêt. On aime : un modèle 100% lifestyle avec un Jumpman, ça change un peu des sneakers trop basket pour être portées au quotidien.

un modèle 100% lifestyle avec un Jumpman, ça change un peu des sneakers trop basket pour être portées au quotidien. On aime moins : pas sûr que ce soit la paire idéale pour prendre des gros appuis avant de monter au moulin à vent. Ceci-dit, encore faut-il pouvoir poser un windmill.

Les Jordan Max 200 Electric Green sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros.

Source : Jordan Brand