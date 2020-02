Jordan Air Max 200 PSG : le transfert de Kylian Mbappé en NBA n’est plus très loin

Un an et demi a passé depuis le premier rapprochement de Jordan Brand et du club de foot de la capitale de l’Hexagone. Et on dirait que les chiffres sont bons car la collection ne cesse de grandir. C’est donc au tour de la Jordan Air Max 200 PSG d’être dévoilée avec encore un gros succès annoncé. Les abonnés au Virage Auteuil et tous les autres pourront la retrouver chez notre partenaire Basket4Ballers.

Si vous nous connaissez un peu, vous savez qu’on n’a pas trop l’habitude de parler du petit ballon rond par ici. Mais il arrive quand même que des ponts soient créés avec nos cousins footeux. Demandez voir à tous ces Américains qui portent du PSG depuis quelques années s’ils ont maté plus d’un match de Paris ou s’ils sont capables de nommer d’autres joueurs que Neymar et Mbappé. S’ils de disent prêts à faire le déplacement à Libourne-Saint-Seurin juste pour voir un match de Coupe de France il faudra quand même vous méfier. Soit vous êtes tombés sur un vrai de vrai, soit il vous mène en bateau depuis le début et dans ce cas là on ne pourra plus rien pour vous. Toujours est-il que les fanboys de Paname pourront enrichir leur garde-robe avec une nouvelle pièce de qualité. La Jordan Air Max 200 PSG ne devrait pas avoir de peine à trouver son public avec son style dépareillé unique. Du bleu à gauche, du rouge à droite (ça c’est pour brouiller les pistes de ceux qui ont l’habitude de mettre l’écouteur bleu dans l’oreille droite) mais aussi des petits détails sympas comme l’inscription « Paname » au milieu des lacets et surtout un logo du Paris Saint-Germain redessiné avec un Jumpman au centre au niveau du talon. Pas de doute, on est en France et la petite fleur de lys nous le rappelle au cas où sur la languette arrière. Louis XIV aurait kiffé sans aucun doute !

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan Air Max 200, pour ceux dont le coeur interdit de porter du PSG même avec un petit Jumpman dessus.

les Jordan Air Max 200, pour ceux dont le coeur interdit de porter du PSG même avec un petit Jumpman dessus. On les imagine déjà à ses pieds : Giannis pour aller avec son maillot PSG gratté lors de son passage dans la capitale au mois de janvier.

Giannis pour aller avec son maillot PSG gratté lors de son passage dans la capitale au mois de janvier. L’occasion parfaite pour les porter : pour aller voir un match de Champîons League contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes.

pour aller voir un match de Champîons League contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes. On aime : les States aiment la France et on voit de plus en plus de joueurs NBA porter les couleurs du PSG avant ou après les matchs. Cheick Diallo avait même envoyé un gros big-up au Stade Rennais l’année dernière.

les States aiment la France et on voit de plus en plus de joueurs NBA porter les couleurs du PSG avant ou après les matchs. Cheick Diallo avait même envoyé un gros big-up au Stade Rennais l’année dernière. On aime moins : justement, maintenant que le PSG est bien installé on ne serait pas contre un peu de diversité dans les collab avec Jojo. A quand les Air Jordan 1 versions Canaris, OM ou Saint-Etienne ?

Les Jordan Air Max 200 PSG (ainsi que toute la collab) sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. Autant se les prendre tout de suite au cas où le parcours de Paris s’arrête plus tôt que prévu en Ligue des Champions.

