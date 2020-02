TrashTalk Award – S02 E17 : décidément, ce Slam Dunk Contest 2020 va longtemps poursuivre Dwyane Wade

Chaque semaine de NBA apporte son lot de grandes gueules, de phrases choc, de provocation, de tacles à la gorge et de joutes verbales en tous genres. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par un Jimmy Butler taquin envers les Raptors.

Candidat n°1 : Trae Young qui prend sa revanche sur Jimmy Butler

Trae Young et Jimmy Butler ont un contentieux qui date déjà d’il y a quelques semaines, en effet, on vous en parlait lors d’un épisode antérieur du TrashTalk Award : Trae Young avait parlé trop vite et la sentence de Jimmy Butler et ses coéquipiers fut irrévocable comme le dirait si bien Denis Brogniart. Buckets a éteint un feu avant même l’arrivée de Joseph dans l’aventure Koh-Lanta, alors que le meneur des Hawks pensait déjà célébrer la victoire des siens en disant que le match était terminé. Hélas pour lui, les Floridiens sont allés chercher la prolongation et l’ont emporté par la suite et l’ancien Sixer ne s’est pas privé pour allumer son adversaire sur les réseaux. D’ordinaire, n’importe qui aurait pu rougir comme une pivoine, mais Trae Young a su renverser la situation à son avantage.

…and FYI @JimmyButler was right, I can see the future… I saw tonight happening awhile ago🤷🏽‍♂️ #AndIDontEvenLikeTwitterBeefsBuuut — Trae Young (@TheTraeYoung) February 21, 2020

« … et pour votre information, Jimmy Butler avait raison. Je peux voir le futur… J’ai vu ce match arriver il y a un moment. »

Effectivement, Butler annonçait lors du précédent match que Young était un devin et que le match était effectivement terminé, mais pas dans le bon sens. Et ça, Young ne l’a pas oublié, loin de là. Le meneur s’est chauffé et a planté 50 points sur la truffe du Heat tout en repartant avec la victoire, et effectivement, c’est finement joué de sa part que de se la jouer visionnaire. Bon, cependant, il se peut que le Heat n’en ait rien à carrer, eux qui se battent pour l’avantage du terrain à l’Est tandis qu’Atlanta reste englué dans les bas fonds de cette même Conférence et que Young n’a toujours pas dépassé les 50 victoires en carrière. En tout cas, les deux hommes semblent bien aimer s’affronter l’un l’autre déjà !

Candidat n°2 : James Harden qui termine Dennis Smith Jr. au sol

James Harden suscite presque autant d’admiration que d’agacement dans la Ligue depuis plusieurs années déjà. Ses détracteurs diront qu’il fait ses stats dans le vent car il ne va jamais très loin en Playoffs, ses fervents défenseurs diront quant à eux qu’il est l’un des meilleurs attaquants de l’histoire. Choisissez votre camp mais là n’est pas la question au final, car si Harden s’est signalé récemment, c’est encore pour un gros manque de respect à un de ses adversaires. Le barbu avait déjà fait un très joli coup à Wesley Johnson à l’époque, lors d’un match face aux Clippers, et il a décidé de remettre ça face aux Knicks.

Harden got away with one 😅 pic.twitter.com/DKASBHeMbl — Bleacher Report (@BleacherReport) February 25, 2020

C’est le pauvre Dennis Smith Jr. qui a fait les frais de l’insolence de James Harden. Victime différente mais même sanction pour les deux joueurs qui tombent suite à un cross (ou un coup d’épaule, c’est selon) du barbu, qui va bien prendre le temps de toiser sa victime qui gît sur le parquet avant de canarder derrière l’arc et de faire ficelle. Le meneur des Knicks, à l’instar de l’ex ailier des Clippers, a perdu l’équilibre et n’a pu qu’assister impuissant au panier à trois points de Harden. Se voyant imité par Ja Morant, Harden a décidé de reprendre l’avantage.

Candidat n°3 : Drake est de retour, pour vous jouer un mauvais tour

Ah, ça faisait longtemps qu’on avait pas eu un Drake bien provocateur comme on l’aime (ou non d’ailleurs, chacun se fera son propre avis). Pour fêter la venue des Bucks au Canada, le rappeur a décidé de réactiver le mode Finales NBA pour accueillir Giannis et sa bande en se pointant avec des ceintures de champion à la Scotiabank Arena. On ne sait pas si c’est en référence au titre de champion de sa franchise de coeur ou aux rituels d’échauffement des Bucks, qui s’adonnent souvent à de fausses partie de catch avant de fouler le parquet, mais c’est finement trouvé de la part du dénommé Aubrey Drake Graham.

Looks like Drake wants smoke from Giannis and the Bucks tonight 😤 (via @Raptors) pic.twitter.com/dFkVQCFG9u — ESPN (@espn) February 26, 2020

« On dirait que Drake veut de l’embrouille avec Giannis et les Bucks ce soir. »

Il a également cherché des noises à Robin Lopez, pourtant pas le plus tendre du clan des Bucks, avant le match. Du coup, le plus déjanté des jumeaux a voulu en savoir un peu plus, et Drake a continué dans la même veine et a même glissé une balle perdue aux pauvres Wizards qui n’avaient pourtant rien demandé à personne.

🗣 »This ain’t the Wizards, baby” Drake’s already trash talking and the game hasn’t even started yet (via @Raptors)pic.twitter.com/jBrkWGfzlm — Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2020

« On n’est pas les Wizards. »

Drake commence déjà son trashtalking et le match n’a même pas commencé

Durant toute la partie, Drake a également cherché à faire sortir de ses gonds Giannis Antetokounmpo en multipliant les sessions trashtalking et en gesticulant au bord du terrain comme il a eu l’habitude de le faire. Malheureusement pour l’interprète de « Pound Cake », c’est le Greek Freak et ses Bucks qui repartent avec la victoire 108-97 face à Pascal Siakam et les siens, avec le dernier mot en prime.

“He cares about me. I really don’t” -Giannis on Drake 😬

(🎥 @YahooCASports) pic.twitter.com/pk3Elr7KGA — NBA Central (@TheNBACentral) February 26, 2020

« Lui fait attention à moi, moi je ne fais pas attention à lui. »

Simple comme bonjour.

Candidat n°4 : Rihanna qui se moque Josh Hart

Ce n’est plus un secret pour personne, Josh Hart est connu pour se prendre des vents monumentaux lorsqu’il veut checker ses coéquipiers. On ne sait pas si l’ancien arrière des Lakers est haï par ses coéquipiers (peu probable vu le genre de joueur qu’il est) ou si son timing est tout simplement foireux, mais il semble nécessaire de faire une palette détaillée pour voir ce qui cloche chez l’arrière. Zion Williamson s’étant déjà permis de lui mettre deux fois une tornade monumentale en n’ayant même pas joué 20 matches sous la tunique des Pelicans. Mais ici, ce n’est pas le sujet, enfin pas exactement. On vous en dit un peu plus.

« Quelqu’un pour checker Josh Hart ? »

En effet, Josh Hart est en train de lever les bras pour tenter de gêner LeBron James qui part au poster sur le pauvre arrière des Pelicans. Mais le détail frappant dans la publication Instagram de LeBron, c’est que ce dernier semble avoir posé son appareil reproducteur en plein dans le museau de sa victime. Du coup, Rihanna s’est chargée de terminer le pauvre Hart qui venait déjà de se faire anéantir par LeBron en trollant son manque d’aptitude aux checks, les bras levés pouvant sonner comme un appel au secours. Au-delà de ça, la violence du poster semble totale, car sachez que LeBron James a contracté depuis ce match une blessure aux adducteurs qui l’a empêché d’affronter les Warriors cette nuit.

Candidat n°5 : Aaron Gordon moqué par le public des Nets

Le débat faisait déjà rage en 2016 lors de son affrontement en haute altitude avec Zach LaVine au concours de dunks, il a de nouveau lieu en 2020 après ce combat stratosphérique contre Derrick Jones Jr. qui a une nouvelle fois vu le joueur du Magic s’incliner en finale : Aaron Gordon méritait-il la victoire au Slam Dunk Contest ? Chacun se fera son propre avis, et la Floride est plus que jamais divisée sur la question, mais ça, le public des Nets, qui recevaient le Magic, n’en a rien à cirer et a choisi de prendre parti pour troller le voltigeur d’Orlando.

« Wade don’t like you! » Fans at Barclays got creative with Aaron Gordon while he shot free throws. pic.twitter.com/jJO5bz2xaX — SportsCenter (@SportsCenter) February 25, 2020

Le public des Nets a voulu déstabiliser Aaron Gordon aux lancers-francs en se moquant du résultat donné par Flash à son dernier dunk. Pour rappel, Dwyane Wade fait partie des juges, comme Chadwick Boseman et Scottie Pippen, à avoir mis un 9 à Gordon pour son dunk par-dessus Tacko Fall. Selon Common, le rappeur, également jury de ce Concours de Dunks 2020, il y avait un arrangement entre les 5 votants pour donner 48 à Aaron Gordon et ainsi permettre une égalité avec DJJ et du coup d’offrir un nouveau dunk à une audience déjà au bord de l’hyperventilation. Sauf que certains semblaient accuser la légende du Heat d’avoir faussé le vote et d’avoir favorisé la victoire de Jones Jr. En tout cas, ce chambrage des Nets n’a pas suffi, puisque Gordon a marqué son lancer-franc et le Magic l’a emporté au Barclays Center 115 à 113 et recolle son adversaire du soir dans la course à la septième place à l’Est.

Du lourd donc pour cette semaine de NBA, avec de la punchline et du tacle en veux-tu en voilà ! La réponse à la question suivante vous revient : qui a eu la plus grande gueule sur cet épisode ? A vous de nous le dire.

