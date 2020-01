Ja Morant lâche le cross de l’année sur le pauvre Jerome Robinson : aux dernières nouvelles, la victime aurait été aperçue chez son psy

Ridiculiser : verbe transitif. Rendre quelqu’un, quelque chose ridicule, en faire un objet de risée, se moquer de. Familier : être terriblement supérieur à quelqu’un, à un concurrent ; ex : le champion a ridiculisé son challenger.

Si vous l’avez vu en direct, vous êtes probablement tombés de votre canapé. Si vous le voyez ce matin ? Vous tomberez probablement de votre canapé. Car pour être très honnête, ce que Ja Morant a fait cette nuit au pauvre Jerome Robinson… c’est méchant. Vraiment très très méchant Mr Brochant.

On se souvient tous du tour joué il y a bientôt deux ans par James Harden à ce pauvre Wes Johnson, qui ne s’en est tellement pas remis qu’il évolue aujourd’hui au FC Rastapopoulos. Et cette nuit c’est donc Jerome Robinson qui a pris la foudre des mains d’un rookie qui ne recule décidément devant rien. Le front de Robinson est connu pour être gigantesque ? Le probable futur ROY en a donc profité cette nuit pour inscrire le mot ridiculisation dessus et en toutes les langues s’il-vous plait. On ne sait pas encore quelle mouche a piqué le no-name des Clippers, comment le genou a pu se bloquer et ainsi donner lieu à une fuite du défenseur à plus de trois mètres de l’action, mais ce qui est sûr c’est qu’à partir de ce 5 janvier… quand sa famille tapera son nom sur Google ou YouTube c’est bien sur cette vidéo qu’elle tombera en premier. Et en deuxième, et en troisième, et ainsi de suite.

Ja Morant avait failli lâcher le dunk de la décennie sur Kevin Love ? Disons qu’il a déjà lâché… le cross de la décennie. Ok, elle n’a commencé que depuis cinq jours mais quand même, on risque d’en reparler pendant encore un petit moment. Sale, sale, sale.