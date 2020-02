Shaqtin’A Fool, Saison 2019-20 Vol.15 & 16 : Kyle Lowry aime le rodéo mais que en tant que taureau

Qui dit vendredi dit poisson pané à la cantine mais dit aussi et surtout Shaqtin’A Fool. Nouvelle édition aujourd’hui du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à vendredi prochain. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.

Ça commence fort avec la serveuse la plus connue de toute la NBA, celle des Blazers en courtside. Après son premier duel épaule contre épaule face à LeBron James plus tôt dans la saison, madame a cette fois-ci fait connaissance de l’arbitre lors du match contre les Pels. Sauf que cette fois, son plateau était bien rempli et a permis d’arroser les plantes du Moda Center. Cette belle rencontre a provoqué toute une armée de techniciens de surface pour nettoyer un parquet qui s’en souvient probablement encore. On enchaîne avec le no-look obus inventé et envoyé par Rajon Rondo qui atterrit pile sur la caboche de son coéquipier KCP. Y’a pas à dire, la passe c’est son dada au père Rajon. Enfin on garde les deux meilleurs pour la fin avec un Paul George prêt à battre le record du monde du marathon après son échauffement contre les Grizzlies et un Kyle Lowry s’improvisant taureau pour le rodéo de George Hill qui visiblement n’attendait pas à se faire secouer le paquet de la sorte.

Et pour ceux qui sont passés à côté de l’épisode de la semaine dernière, petite séance de rattrapage pour ce volet spécialement dédié à Charles Barkley. Mesdames et messieurs, voici le Chuckin’ A Fool pour votre plus grand plaisir !

Voilà pour les nominés de la semaine. S’il fallait n’en retenir qu’un ? Les 438 pas de PG sont pas mal mais trop classiques. C’est pourquoi notre vote va pour Kyle Lowry, rien que pour l’originalité de l’action.