Shaqtin’ A Fool, Saison 2020-21 Vol 2. : Paul George voit des fantômes, ça promet pour la suite

Vous le savez, mercredi rime bien sûr avec Panzani, mais implique aussi un nouvel épisode du fameux Shaqtin’ A Fool. Au sein du second épisode de la saison 2020-21 du plus grand accomplissement hors carrière NBA du bon Shaq, on retrouve plusieurs actions prêtes à nous faire marrer jusqu’à l’année prochaine.

À l’approche de réveillon du 31 décembre, Shaq nous offre un second grand cru digne des plus belles bouteilles de la cave à vin de papi LeBron James. On démarre aussi vite que le dragster Collin Sexton avec les déboires de LaMelo Ball face aux Cavaliers, réussissant l’exploit de perdre le ballon à deux reprises en s’emmêlant les pinceaux tout en l’ayant récupéré entre temps. Lorsqu’on lâche la savonnette qu’avait le meneur des Hornets entre les mains, on se retrouve à se moquer une nouvelle fois des Knicks. Il faut dire qu’ils ne font vraiment rien pour ne pas apparaître dans leur série préférée, Reggie Bullock retournant sur le parquet avec le numéro 23 de son pote Mitchell Robinson sur le dos et non son 25 habituel après avoir dû changer de maillot. On pensait avoir touché le fond mais c’est là que Thomas Bryant rentre en scène. Le pivot des Wizards se mue en défenseur central anglais de piètre niveau et imbibé à la bière pour nous inscrire un dunk contre son camp très énergique face au Magic. Déjà que Washington ne sait pas défendre… si son dernier rempart supposé s’y met aussi, on ne s’en sortira pas. Pour finir, on atteint les sommets du moment de solitude par excellence. Pas le dernier cité une fois le moment du Shaqtin’ A Fool hebdomadaire venu, Paul George régale une nouvelle fois. Lors du derby de L.A. organisé en ouverture de la saison, l’ailier des Clippers envoie un missile balistique dans le corner en première intention et manque de tuer l’arbitre de la rencontre. Luke Kennard, qu’il pensait prêt à dégainer à trois points, a bien fait de s’enlever à la dernière minute au risque de nous priver d’une mimique historique de la part de PG13.

Voilà tout pour ce dernier Shaqtin’ A Fool d’une année 2020 définitivement pas comme les autres. Les joueurs nous ont régalé avec leurs moments d’absence sur les parquets et cela devrait continuer en 2021 pour notre plus grand plaisir. Rendez-vous mercredi prochain pour voir qui aura un peu trop fêté la nouvelle année !