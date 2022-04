Qui dit vendredi dit… Shaqtin’ A Fool ! On est bien servis aujourd’hui avec de la belle gamelle et des mecs qui n’ont pas vraiment l’air de savoir ce qu’ils font sur un parquet. On dit merci qui ? Merci le grand Shaq pour cette belle compil’, encore une fois.

On commence avec un Joel Embiid qui se mange le sol mais parvient à envoyer la gonfle à Danny Green. Celui-ci est trop concentré par le fait de rater son shoot et oublie que son patron vient de se ramasser juste à côté de lui et… patatras. La suite ? Ce moment d’absence de Rudy Gobert qui oublie de jouer le rebond offensif et retourne tranquillement en défense, l’air de rien. On enchaîne avec Jose Alvarado qui a voulu faire sa spéciale à Chris Paul en restant caché dans le corner, mais le Point God voit tout et lui fait signe de dégager. T’as mal choisi ta cible gamin. On conclue cette compilation avec cette magnifique remise en jeu de Kyrie Irving pour… Marcus Smart qui va au dunk. En même temps, les joueurs des Nets ne semblaient visiblement pas avoir envie de la balle, tous sont partis en attaque en laissant Uncle Drew se démerder tout seul. Un panier et deux points gratuits pour l’adversaire, c’est ballot quand on perd le match… d’un point.

Oui oui on est bien en Playoffs, mais la concentration chez certains c’est un véritable défi. On les remercie parce qu’à l’arrivée, ça nous fait nous taper de bonnes grosses barres. Allez, nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Shaqtin’ A Fool.