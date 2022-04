Robert Williams III bientôt de retour dans le roster des Celtics ? Le délai d’absence de quatre à six semaines qui avait été annoncé le 28 mars dernier après sa déchirure du ménisque semble pouvoir être respecté et le Time Lord pourrait revenir prochainement dans une équipe qui tourne à fond les ballons.

Le rétablissement de Rob Williams avance dans le bon sens. Selon Jay King de The Athletic, Ime Udoka a assuré que son pivot allait pouvoir voyager avec l’équipe car il progresse bien et l’estimation initiale des quatre à six semaines semble fiable. Si le joueur n’est pas encore revenu à l’entraînement avec le groupe, il semblerait qu’il puisse désormais faire des exercices avec contact. Une super nouvelle dans le Massachusetts quand on connaît l’impact qu’a eu le Time Lord sur son équipe au cours de la saison, notamment en défense et dans sa domination dans la raquette. Si RW III revient au bout de quatre semaines, cela voudrait dire pour le Game 4 de la série contre les Nets, au bout de six semaines cela signifierait… le Game 4 du deuxième tour. Les estimations sont donc encore approximatives et le staff des C’s ne devrait pas prendre de risque avec son intérieur de 24 ans d’autant plus que, pour l’instant, Daniel Theis et Al Horford protègent plutôt bien la raquette de Boston. La troupe d’Ime Udoka mène 2-0 dans ce premier tour contre Brooklyn avant d’entamer les matchs à l’extérieur ce samedi et les résultats au Barclays Center conditionneront peut-être la date de retour de Robert Williams.

L’absence du pivot des Celtics provoquait des inquiétudes sur la capacité des leprechauns à faire sans lui. Bonne nouvelle, le bande à Jayson Tatum tourne très bien et a remporté ses deux matchs au TD Garden contre les Nets. Papi Horford et Soldat Theis assurent pour le moment dans la peinture, mais finalement les deux rencontres ont été très disputées : le Game 1 jusqu’au bout avec ce lay-up victorieux de Jayson Tatum au buzzer, le Game 2 avec un dernier quart-temps dans lequel Boston a renversé Brooklyn 29-17. Si les C’s remportent le Game 3 samedi, on pourrait imaginer le staff des verts donner plus de temps au Time Lord pour revenir à 100% de ses moyens. Reste à voir ce qu’ils feront si la série s’avère plus serrée. En cas de qualification au deuxième tour des Playoffs, la présence de Rob dans le roster serait déterminante puisque ce sont les Bucks qui potentiellement pointeraient le bout de leur nez, si les Bulls ne leur ont pas joué de mauvais tour d’ici-là (1-1 actuellement). On n’y est pas encore mais si la série entre Boston et Milwaukee se présente, la présence de RW III serait majeure pour tenter de contenir au mieux Giánnis Antetokoúnmpo. Avant ça, les Celtics doivent faire le boulot contre Brooklyn, si possible sans précipiter le retour de leur pilier défensif.

Ime Udoka said Robert Williams will travel with the Celtics. He’s progressing well, has had no setbacks. “That benchmark that we aimed (for) of 4-6 weeks is looking good.” — Jay King (@ByJayKing) April 21, 2022

Tout va dans le bon sens pour Robert Williams, tout va dans le bon sens pour les Celtics. Boston sera encore plus armé avec son pivot pour aller le plus loin possible en Playoffs mais les C’s doivent tout faire pour que le Time Lord soit à 100% lorsqu’il refoulera les parquets. Pour l’instant, on peut dire que le taf est fait dans le Massachusetts.

Source texte : Jay King / The Athletic