Jordan Poole n’a pas le temps : 29 points de moyenne et les Nuggets dans la sauce, salut Michael Jordan Poole

Intenable sur cette série contre Denver, Jordan Poole impressionne tous les observateurs de la balle orange. On en oublierait presque qu’il s’agit de… ses premiers Playoffs.

28,7 points, 4,7 passes, 3 rebonds, à 67% au tir dont 59% de loin. Mais à qui appartient cette ligne de stats qui allie à la fois scoring et efficacité ? Kevin Durant ? Non. Jayson Tatum ? Non. Stephen Curry ? Toujours pas. Ces stats bien stylées appartiennent à un garçon qui, il y a une semaine encore, n’avait jamais joué un match de Playoffs de sa vie. Ouais, on parle bien de Jordan Poole, la pépite made in Golden State. Finies les blagues de piscine ou encore les surnoms de volatile pour le combo guard des Warriors, il est temps de donner du respect à un garçon qui envoie du très très lourd pour son baptême du feu en postseason. On va bientôt dire que les Splash Brothers sont trois à ce rythme. Fun fact : savez-vous combien de points Michael Jordan a inscrit lors de ses trois premiers matchs en Playoffs ? 88. Avec 27 points cette nuit, Poole a arrêté son compteur à 86, deux petites unités derrière His Airness. JP se permet même quelques finitions dignes de la légende des Bulls, comme ce reverse lay-up indécent de facilité cette nuit contre Denver.

Avec le retour progressif de Stephen Curry en tant que sixième homme, on aurait pu croire que Klay Thompson allait prendre le lead offensif mais non, c’est bien Jordan Poole qui est l’option offensive numéro uno de Steve Kerr. Il faut dire que le gamin a explosé la jauge de confiance et tout ce qu’il fait semble réussir. On en parlait en début de série, la grosse difficulté pour Denver serait de devoir gérer les nombreuses menaces côté Warriors. Avec un Poole à ce niveau, les Nuggets se retrouvent dans un sacré merdier car ils ne peuvent pas se permettre de lâcher les Splash Brothers d’une semelle et y’a un gars qui tourne à presque 29 points de moyenne à côté. Tu fais comment ? Tu le doubles et tu laisses le meilleur shooteur all-time ou son acolyte libres ? Bah voyons, ça s’annonce sympa comme programme. Reste à présent à voir si ce gros coup de chaud pourra se maintenir, sachant que le joueur va (logiquement) retrouver le banc dès que Steph Curry sera jugé à 100% de ses capacités. Allez Steve Kerr, laisse-nous le Chef en sixième homme et va chercher le Larry O’Brien avec Jordan Poole en MVP des Finals. Imaginez un peu le scénario de dingo si ça arrivait. Bon ok on déconne mais n’empêche…

Jordan Poole est l’homme en forme des Warriors depuis le début des Playoffs et il impressionne à chaque match. L’expérience du Big 3 a souvent été mentionnée comme un élément clé d’un gros parcours en Playoffs mais c’est bien un débutant qui pourrait jouer les facteurs X dans la Baie au printemps.

