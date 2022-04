Encore très bon cette nuit contre Denver, Klay Thompson en a profité pour mettre à jour son C.V. Ses six tirs primés lui ont permis de dépasser Ray Allen au classement all-time des tireurs à 3-points en Playoffs.

26 points, 10/18 au tir mais surtout 6/13 de loin, Klay Thompson a fait le boulot cette nuit pour aider Golden State à mener 3-0 dans sa série contre les Nuggets. Une victoire qui sonne presque le glas pour la franchise du Colorado (aucune équipe n’a jamais remonté un retard de 3 wins en Playoffs) mais qui a surtout des conséquences statistiques pour le second Splash Brother de la Baie. Il devait probablement le savoir mais il ne lui manquait que quatre tirs primés pour dépasser Ray Allen en tant que troisième meilleur tireur du parking dans l’histoire des Playoffs. Avec 6 tirs de loin rentrés, Klay a donc réussi la mission et l’histoire retiendra que c’est sur ce panier qu’il a mis Ray dans le rétro. Un classique de rotation de balle made in Warriors avec une finition à 3-points, logique.

Klay Thompson knocks down his 4th 3-pointer of the night. He has now passed Ray Allen for 3rd All-Time in Playoff Three-Pointers Made. #NBA75 pic.twitter.com/zNCZteMIMd — NBA (@NBA) April 22, 2022

Plus impressionnant encore que cette troisième place, c’est le comparo avec Ray Allen. Thompson a désormais plus de tirs primés mais il compte pourtant trois campagnes de Playoffs en moins par rapport à son aîné et il a surtout disputé près de 50 matchs de moins qu’Allen (126 contre 171) ! Le Splash Bro s’offre même un meilleur pourcentage en carrière que l’ancien sniper de Boston (41,6 contre 40% de loin). Bon, il faut dire aussi que le système de jeu de Steve Kerr et la présence de Stephen Curry à ses côtés sont bien utiles pour mettre Klay dans des bonnes conditions mais ça reste un sacré accomplissement. Le prochain objectif sera de revenir sur le numéro 2 de ce classement, un certain LeBron James. Il n’y a que 44 tirs primés de différence entre les deux hommes et le King ne fera pas gonfler ses chiffres ce printemps. Selon les coups de chaud de Klay, BronBron pourrait être dépassé dès le second tour ou éventuellement en Finale de Conférence si les Warriors réussissent à se qualifier jusque-là. Golden State aurait alors les deux tireurs les plus prolifiques de loin dans l’histoire des Playoffs. On a vraiment besoin de vous dire qui est le premier ? Nan, vous le savez très bien.

Klay Thompson n’a pas seulement éteint les espoirs des Nuggets cette nuit, il a aussi ajouté un nouvel accomplissement à sa très belle carrière. Le Splash Bro est désormais sur le podium des snipers all-time en Playoffs et quelque chose nous dit que les ficelles vont continuer à trembler pendant encore un bout de temps.

