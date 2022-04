Les Nuggets n’avaient pas trop droit à l’erreur la nuit dernière pour préserver une chance de se qualifier pour la suite des Playoffs. Hélas, les Warriors semblent beaucoup trop forts, beaucoup trop sereins pour laisse une bribe d’espoir aux hommes du Colorado. Dernière chance d’éviter le coup de balai dimanche soir, mais ça semble très mal embarqué.

Pour les statistiques de ce match sympathique, c’est par ici !

Le match de la nuit était capital pour Mike Malone et les siens : si ça perd, c’est huit orteils sur la plage de Cancún. La partie commence pourtant assez tranquillement et ça se rend coup pour coup. Stephen Curry est encore sur la banquette au coup d’envoi, et c’est ce diablotin de Jordan Poole qui est en charge de la mène en début de rencontre. Bien assisté par Klay Thompson et Gary Payton II, c’est lui qui prendra la direction des opérations en matière de scoring. Les Nuggets répondent par l’intermédiaire de Nikola Jokic et tout ce beau monde se suit gentiment au score, même si les Warriors font la course en tête. Puis les gars de la baie passent la seconde en fin de deuxième quart, parce qu’on peut bien rire mais il y a quand même un match de basket à gagner. Ça passe à +10 Golden State avant la mi-temps, dans un rythme qui reste tout de même… plutôt tranquille (69-59).

On peut qualifier le jeu des Warriors d’insolent ou au contraire de très serein, ça dépend quel maillot on porte. ça dépend quel fan on est. La certitude, c’est que le style de Golden State n’a pas changé d’un poil : ça maîtrise en mode fauteuil, et dès que l’adversaire revient dans le match, petit coup d’accélérateur pour se redonner quelques points d’avance. Jamais d’effort superflu de la part des hommes de Steve Kerr, et c’est sans doute terriblement humiliant pour les Nuggets dans cette série. La bande de Jokic s’arrache et le Joker envoie d’ailleurs une ligne de zinzin : 37 points, 18 rebonds, 5 passes et 3 interceptions, alors qu’il s’est pourtant fait poncer à peu près un tiers du match par Draymond Green défensivement, mdr. Seulement, rien à faire, les types en face sont à moitié là, à moitié en vacances, et ils gagnent quand même. Il y a toujours ce petit shoot qui vient remettre les choses en place comme un « Attention les petits, vous pourriez vous blesser » sorti par le daron quand vous essayez d’éplucher les patates tout seul. La fin de match a bien été serrée… mais les Californiens ont géré, mettant les shoots qu’il faut pour tuer chaque espoir des locaux. Ces Warriors sont juste trop bons pour Denver, alors pas la peine de se fatiguer hein, on plie ça dimanche soir et rendez-vous en demi-finale. C’est terrifiant, car on parle d’une équipe qui se dirige tout droit vers un gros coup de balai sur la bande du MVP en titre, le tout en étant la tête à la piscine avec le petit Mojito qui va bien. Oui, Curry est en restriction de minutes, mais le bonhomme se pointe à 3-points, envoie une flèche ou un drive au panier et tape son petit dance move, niveau d’insolence 112/10. Au scoring ? Steph et Klay en plantent 26, Jordan 27, le voici votre big three de Golden State version 2022. Tout ça donne une victoire 118-113 Golden State pour un 3 à rien dans cette série, et un pied et demi sur la prochaine marche vers le titre.

STEPHEN CURRY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! QUE BOLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/iqH6pdLsgJ — Camisa 23 | NBA (@camisa_23) April 22, 2022

C’est frustrant, terriblement frustrant pour ces Nuggets qui jouent pourtant du mieux qu’ils peuvent mais ne peuvent rien faire face à des Warriors qui respirent la joie de vivre. Comment les battre ? On n’a pas la réponse, mais Denver devra vite trouver une solution à ce casse-tête car il y a désormais l’ombre du balai qui plane sur le Colorado.