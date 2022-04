Ce dimanche face aux Nets, les Celtics ont finalement renversé Brooklyn dans un match de dinguo. La dernière possession a fini dans les mains de Jayson Tatum à moins de deux secondes de la fin, et JT a fait exploser la salle en inscrivant le tout premier buzzer gagnant de l’histoire de la franchise à domicile. C’est pas un truc de fou ça ?

WOW. Scénario de folie, dernières secondes de taré. Les Celtics étaient bien dans leur match jusqu’à ce dernier quart-temps dans lequel ils se prennent un 29-19 à la sauce Kyrie très épicée. Mais le patron du TD Garden s’appelle Jayson Tatum. Alors que les Celtics étaient menés d’un point avant la dernière possession, Marcus Smart trouve JT dans la peinture quand il reste 1,4 seconde au chrono, la star des leprechauns enroule Kyrie Irving, met son lay-up au buzzer et fait lever toute la salle. Jamais un buzzer beater pour la win n’avait été marqué à domicile dans l’histoire des Celtics pendant les Playoffs, ce qui est quand même assez dingue quand on connaît la longue et glorieuse histoire des Verts. Jayson Tatum laisse ainsi un peu plus sa trace à Boston, lui qui a en plus sorti un match de vrai franchise player. 31 points, 4 rebonds, 8 caviars et 2 contres en 45 minutes passées sur le parquet, avec en plus une défense très solide face à Kevin Durant sur certaines possessions (KD a marqué 23 points mais à 9 sur 24 au tir). Chez Tati Tatoo, chez Tati Tatum.

That was the first game-winning buzzer beater in the playoffs at home in Celtics history.

This was the 358th home game in Celtics playoff history.

For a storied franchise that’s seen almost everything you can imagine, that was a first.

— Micah Adams (@MicahAdams13) April 17, 2022