Mais quel match de fou ! Au terme d’un combat de tous les instants et au bout du suspense, Boston et Jayson Tatum arrachent un Game 1 légendaire face à Brooklyn ! On a vibré, on a hurlé, on a surtout rêvé d’en récupérer six de plus !

Mais à quoi vient-on d’assister là ? Un Game 7 des Finales NBA ? Et non, simplement le début d’une série qui s’annonce all-time si elle reste à ce niveau-là. Ambiance de malade, ascenseur émotionnel, règlement de compte sur fond de perf’ de dingo, finish sensationnel. Impossible de décrire ce sentiment qui bout en nous au moment d’écrire ces lignes ! Comme des critiques qui sortent d’une magnifique pièce qui les aura tenus en haleine de A à Z, au point d’avoir les mains qui tremblent sur le clavier. Qui dit une pièce, dit une ambiance propre à voir un spectacle fantastique et le TD Garden a joué magnifiquement son rôle ce soir. Chauffé à blanc par le retour de Kyrie Irving, l’antre de Beantown a rendu hommage aux plus belles soirées de sa riche histoire, explosant comme un seul homme au moment du bouquet final. On y reviendra. Qui dit un spectacle dit aussi des artistes à la hauteur de l’événement. Un artiste, Kyrie Irving répond magnifiquement à cette description et il rend ce soir une prestation à son image, qui ne laissera personne insensible. Injouable, intenable, clutch, chambreur à l’égard d’un public qui l’a copieusement sifflé, Uncle Drew avait tout du vilain à Boston, celui qui détruit le happy end des leprechauns. Son énorme coup de chaud en seconde mi-temps nous offrait le script parfait du bad guy qui salit encore son ex deux ans après l’avoir plaquée. Il fallait donc un héros pour sauver les locaux et les Celtics en tiennent un qui risque de faire vaciller de nombreux cœurs dans le Massachussetts. Son nom ? Jayson Tatum.

Défense, playmaking, distribution, actions iconiques à la Kobe, capacité à prendre ses responsabilités, le Jay Brother a prouvé qu’il était prêt à jouer dans la cour des (très) très grands ce soir. Mais pour tenir le premier rôle de notre pièce, il lui fallait cette dernière action qui mettra un peu de vert dans le cœur de tous les fans de la balle orange. Ce finish déjà légendaire dont on peut parler des années plus tard. Défense magnifique sur Kevin Durant alors que Brooklyn peut dire game over et puis ce spin move pour enrhumer Kyrie Irving et aller achever les Nets au bout du suspense. IN-CROY-ABLE !

Cette action va vraiment entrer dans la légende des Playoffs.pic.twitter.com/wGIfaSTVIF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

L’explosion du public donne l’impression qu’il s’agit d’un Game 7 et qu’une nouvelle bannière va monter au plafond mais on part seulement sur la première manche d’un duel qui a tenu toutes ses promesses. Quand on voit l’intensité, la capacité des deux équipes à se rendre coup pour coup, le couteau entre les dents de Kyrie Irving à chaque fois qu’il voit un logo de Boston, cette série n’en est qu’à son commencement. Chaque match peut être une dinguerie qui marquera les fans des deux franchises et l’issue paraît bien obscure. Boston mène désormais 1-0 mais Brooklyn ne va pas en rester là, loin de là. Les Nets ont perdu ce soir, mais d’un petit point au bout du suspense, et avec un Kevin Durant qui avait l’air, pour changer, bien humain. On sait quel compétiteur est KD, c’est pas le genre à rester sur un 9/24 et 6 turnovers. Avec ou sans pointure supplémentaire, il va revenir sortir du lourd. La première manche est remportée par Boston, mais les hostilités ne font que commencer.

Boston-Brooklyn, c’était la série qui s’annonçait la plus dingue de ce premier tour et le résultat a été à la hauteur de nos attentes. Game 1 déjà légendaire, victoire sur le fil qui demande déjà une revanche, si possible en gardant les mêmes ingrédients. Allez, vivement la suite !