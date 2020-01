Jordan Air Max 200 : hybride parfait entre deux paires qui tapent, ça va se la racle dans la rue

Cela fait bien longtemps que Jordan Brand s’est étendu au-delà du basket. La sortie des Jordan Air Max 200 en est la dernière preuve avec des chaussures hybrides faites pour la ville. Cette paire lifestyle est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

MJ n’a pas attendu de venir à Paris pour faire du business avec le PSG notamment. On se souvient tous du lancement de cette collection qui a désormais fait le tour du monde. En l’occurrence, il n’est pas question de foot, quoi que. Car un coloris dédié au club de la capitale existe aussi pour les Jordan Air Max 200. Mais aujourd’hui concentrons nous plutôt sur le blanc, noir et rouge de cet hybrid entre la Air Jordan 4 et la Nike Air Max 200. La bulle d’air est mise en valeur avec un rouge translucide alors que l’empeigne est un alliage de différents matériaux à dominante noire. La semelle est pour sa part tachetée à l’image de certaines Asics pour les connaisseurs. Sur la languette le Jumpman se mêle à l’inscription « Max 200 » alors que le logo Nike Air est affiché sur le talon. Un modèle réservé au lifestyle si vous ne voulez pas vous faire une cheville sur le parquet mais qui trouvera facilement son public avec un résultat street archi propre et un mélange entre deux paires très appréciées des sneakerheads. On attend évidement d’autres coloris pour sélectionner le meilleur mais la Jordan Air Max 200 n’est pas près de disparaître.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 3 Tinker Air Max 1, bonne chance pour les trouver.

les Air Jordan 3 Tinker Air Max 1, bonne chance pour les trouver. On les imagine déjà à ses pieds : Thabo Sefolosha, le seul joueur capable de jouer en Air Max sans se faire une articulation tous les trois jours.

Thabo Sefolosha, le seul joueur capable de jouer en Air Max sans se faire une articulation tous les trois jours. L’occasion parfaite pour les porter : sortie shopping entre potes.

sortie shopping entre potes. On aime : l’hybride parfait entre deux paires déjà chaudes.

l’hybride parfait entre deux paires déjà chaudes. On aime moins : lorsqu’on voit Jordan sur la languette on a tout de suite envie de les enfiler pour aller au playground mais il va falloir se raisonner. Rien que pour ne pas les abîmer.

Les Jordan Air Max 200 sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. Entre ça et des Air Max classiques, le choix est vite fait.

Source : Jordan Brand