NBA Top 5 du jour : Darius Garland tourne la tête pour ne pas regarder le bilan des Cavs

Ça s’est passé un 31 janvier

1994 : Dominique Wilkins devient le onzième homme seulement à passer la barre des 23 000 points en carrière.

1996 : Dominique Wilkins devient le sixième homme seulement à passer la barre des 26 000 points en carrière. C’est son anniversaire ou quoi ?

2015 : les Hawks terminent un exceptionnel mois de janvier par une 17ème victoire en 17 matchs. Et c’est d’ailleurs tout le starting five de Mike Budenholzer qui sera élu… Joueur du mois.

2018 : James Harden devient le premier joueur de l’histoire à valider un triple-double avec plus de… 60 points. Hic. 60/10/11 pour le barbu, record de franchise au scoring, au passage.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 31 janvier

1974 : Othella Harrington

1990 : Nicolas Laprovittola

1997 : Donte DiVincenzo

On notera également que c'est aujourd'hui la fête des Marcelle, ainsi que des Nicéphore et des Nikita.