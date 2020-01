La NBA doit-elle inviter Vince Carter au All-Star Game ? Du pour et du contre, on vous laisse trancher

La saison dernière, pour célébrer les magnifiques carrières de Dwyane Wade et Dirk Nowitzki, la NBA avait décidé d’inviter les deux légendes au All-Star Game lors de leur ultime campagne en carrière. Du coup, on peut se poser la question concernant Vince Carter, qui va raccrocher les sneakers dans quelques mois.

La NBA doit-elle inviter Vince Carter au prochain All-Star Game ? En voilà une belle question. L’an passé, en invitant D-Wade et Dirk au match des étoiles, la Ligue a ouvert la porte à ce genre de débat. Comme Flash et le Wunderkind, le vainqueur du Slam Dunk Contest 2000 est aujourd’hui dans la toute dernière saison de sa carrière, la 22è quand même. On sait tous qu’il ne reviendra pas l’an prochain, lui qui vient d’avoir 43 balais. Alors, qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on lui donne la possibilité de participer à un ultime All-Star Game avant de définitivement raccrocher ? En attendant de se pencher vraiment sur ces questions, il est intéressant de mettre en avant l’avis même de VC. Parce que oui, lors d’une session questions – réponses il y a quelques mois via NBA.com, Carter avait donné son avis sur le sujet. Et visiblement, le papi n’est pas trop pour.

« Non, non (s’il espère être honoré en tant qu’All-Star, ndlr). Si je le mérite, oui. Mais ce n’est que mon avis. Ne le prenez pas mal. Je suis comme ça. Ça compte beaucoup pour moi de gagner ma place de All-Star, d’être en tête des votes, donc je ne sais pas trop, J’ai du mal avec ça. On verra plus tard si ma vision des choses change. »

Niveau performances sur les parquets, il va de soi que Vince Carter ne mérite pas sa place au All-Star Game (5 points de moyenne en 15 minutes par match en 41 rencontres). Mais c’était le cas aussi pour Dwyane Wade et Dirk Nowitzki, même si Flash avait un vrai rôle de sixième homme au Heat. Du coup, le débat tourne essentiellement autour de la carrière de Vince Carter en comparaison aux deux autres. Wade et Nowitzki sont deux légendes qui ont marqué leur franchise respective et la NBA tout entière. On parle là du meilleur joueur de l’histoire du Miami Heat, et du meilleur Maverick de tous les temps. Ils ont chacun guidé leur équipe au titre suprême, l’un face à l’autre d’ailleurs. Pour certains, D-Wade est le troisième meilleur arrière de l’histoire derrière Michael Jordan et Kobe Bryant, tandis que Dirk est souvent considéré comme le meilleur Européen à avoir foulé les parquets NBA. On pourrait parler des heures de ces deux-là et de tout ce qu’ils ont pu accomplir durant leur carrière. Vince Carter ne possède pas ce statut, ce CV. Pas de bague, pas de titre de MVP. Sur son palmarès, il y a huit sélections au All-Star Game, « seulement » deux sélections dans une All-NBA Team (huit pour Wade, 12 pour Dirk) et un titre de Rookie de l’Année. Ça ne pèse pas très lourd en comparaison aux deux monstres.

Par contre, Vince Carter a marqué la Grande Ligue d’une autre manière. Évidemment, on pense à son Slam Dunk Contest 2000, l’un des plus grands all-time. Si VC est considéré par beaucoup comme le meilleur dunkeur de l’histoire de la NBA, ce n’est pas pour rien. Certains de ses tomars sont toujours dans nos têtes et il représentait un show à lui tout seul dans son prime. Ce n’est pas un hasard si Carter a été plusieurs fois en tête des votes pour le All-Star Game. Les fans voulaient le voir dans le match des étoiles car ils savaient qu’il allait proposer du lourd. Et puis Vinsanity a véritablement mis les Toronto Raptors sur la carte NBA. Que ce soit au niveau des résultats sportifs qu’au niveau de la visibilité aux yeux des fans, Carter a permis à la franchise canadienne de décoller après quelques années de galère suite à sa création. Enfin, n’oublions pas que Vince est le joueur qui possède désormais le record du nombre de saisons jouées en NBA, avec 22 campagnes. 22 ! Personne n’a évolué aussi longtemps dans la Grande Ligue, personne n’a joué un match dans quatre décennies différentes. Cette longévité, elle est remarquable et elle montre le professionnalisme du bonhomme et sa capacité à adapter son rôle pour rester dans la Ligue.

Vince Carter invité au All-Star Game ? Chacun peut avoir son avis et le défendre avec des arguments solides. On vous cache pas qu’on aimerait bien voir Vinsanity une dernière fois au All-Star Weekend, histoire de se remémorer quelques grands souvenirs.