La BIG3 League 2020 officiellement annulée : et hop, une page de plus dans le grand livre de l’année pourrie

La triste nouvelle est tombée ce 18 mai, et c’est comme si on arrachait un membre aux fans de basket. L’été se fera sans l’élite de la balle orange et ça, c’est vraiment dur.

Brian Scalabrine, Metta World Peace, Greg Oden et tous les peintres de la BIG3 League devaient se mettre à l’amende cet été, comme tous les ans. Mais il n’en est rien. Dans un communiqué de presse publié sur Twitter, la légendaire ligue annule donc la saison en raison du COVID-19. Imaginez, avant de reprendre la NBA, se mater les meilleurs crossovers de Stephen Jackson, voir Kendrick Perkins et Greg Oden jouer ensemble, regarder Baron Davis défier Gilbert Arenas… Tant d’associations et de moments auraient pu être uniques. Ce n’est donc pas cette année que le coach le plus zen de la Terre Gary Payton pourra incendier ses joueurs et les joueurs adverses et c’est frustrant, car depuis la saison 2017, les créateurs et organisateurs de la BIG3 League, Ice Cube et Jeff Kwatinetz, ont su ramener de plus en plus de joueurs et de level. Déjà, la saison 2018 avait vu arriver Amar’e Stoudemire, Baron Davis et RonRon dans la ligue de trois contre trois. Rien qu’avec ce trio tu peux pas jouer tranquille, en fait tu peux pas jouer tout court. L’année dernière ? Joe Johson a foudroyé les Killer 3’s et autres 3 Headed Monsters pour glaner le premier titre MVP de sa carrière. Car qu’on se le dise, Iso Joe en a encore sous le poignet.

Malgré l’arrêt brutal de la BIG3 League, les mecs veulent en tout cas déjà se ramener le couteau entre les dents en 2021. Toujours dans le communiqué, Ice Cube veut coûte que coûte revenir en force dans un an. La chaîne de télévision CBS Sports sera encore le diffuseur, et il faut dire que le rappeur a tout tenté pour faire jouer ses poulains malgré la pandémie du coronavirus. On parlait même d’un tournoi entre 16 et 22 joueurs confinés dans une maison à Los Angeles, alternant matchs à la vie à la mort et scènes de tensions dans la villa. Bah oui, évidemment, qui n’a jamais eu envie de se faire réveiller par The Glove et de prendre des douches habillées avec Ron Artest. Idée de génie malheureusement abandonnée, mais on sent que les têtes pensantes de cette joyeuse ligue ne sont jamais à court d’idées. On est désormais très impatients de voir qui va rejoindre les Ball Hogs du White Mamba, les Ghost Ballers du duo Mike Bibby – Carlos Boozer, ou une autre team avec un nom qui respire la terreur.

La BIG3 League 2020 n’aura pas lieu. Au-delà de la tristesse infinie de l’annonce, on compte sur Ice Cube pour ramener le feu dans les salles l’été prochain. Du sang, du jeu à deux à l’heure, pas de rythme, c’est ce dont tout amoureux de basket rêve.