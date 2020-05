La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : le salary cap revu à la baisse, Shaq ne veut pas d’une reprise

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Shaq : « Je pense qu’il faudrait laisser tomber la saison »

Si la majorité des fans de la balle orange veulent que la saison NBA reprenne, Shaquille O’Neal fait partie de l’autre camp. Pour lui, la meilleure chose à faire, c’est d’annuler la campagne actuelle. Il a dévoilé ses raisons à Mike D. Sykes via USA Today Sports.

« Je pense qu’il faudrait laisser tomber la saison. Que tout le monde reste à la maison, en bonne santé, pour mieux revenir l’an prochain. Laissons tomber la saison, laissons tomber. Revenir cette saison pour faire les Playoffs dans le rush ? Peu importe l’équipe qui gagnera, il y aura un astérisque. Les gagnants ne seront pas respectés. Imaginez une équipe qui ne faisait pas vraiment partie des favoris et tout d’un coup l’emporte grâce à un nouveau format. Personne ne respectera ça. Donc laissons tomber. La santé des fans et des joueurs passe avant. Revenons l’année prochaine. »

Petit rappel pour le Shaq, Adam Silver compte quand même garder le format habituel des Playoffs en cas de reprise.

# Le salary cap revu à la baisse

Avec la grosse baisse de revenus qui touche la NBA cette saison, le salary cap pour la saison 2020-21 va chuter. C’est Marc Berman du New York Post qui l’annonce, citant des sources proches de la Ligue. On pouvait évidemment s’y attendre, même s’il existait l’option de ne pas toucher au salary cap étant donné le côté exceptionnel de la situation. Cette saison, le salary cap était fixé à 109 millions de dollars avec une luxury tax à 132 millions, tandis que les projections pré-corona pour la saison prochaine étaient de 116 millions pour le salary cap et 141 millions pour la luxury tax.

# La Draft fin août ou début septembre ?

Toujours selon Marc Berman du New York Post, la Draft NBA – prévue pour le 25 juin – pourrait être reportée jusqu’à fin août ou début septembre, avec un petit combine et des entretiens avec les prospects en août. Cependant, une décision n’est pas prête d’être prise étant donné qu’on attend de voir comment la suite de la saison va se dérouler.

# Une saison qui peut durer jusqu’en octobre ?

On se demande souvent à quel moment la saison va repartir, mais il faut aussi se poser la question de savoir jusqu’à quand il est possible de la finir, car il y a la campagne 2020-21 derrière. Si l’on en croit un tweet de Jared Dudley, qui cite Adam Silver, la saison actuelle pourrait aller jusqu’au mois d’octobre.

I heard even Oct from Adam Silver today… https://t.co/51gBWTTW7I — Jared Dudley (@JaredDudley619) May 9, 2020

Pour rappel, la NBA envisage un début de la saison 2020-21 au mois de décembre.

# Doc Rivers n’est pas serein

Les Clippers n’ont pas encore repris l’entraînement contrairement à d’autres équipes, mais Doc Rivers, âgé de 58 ans, a exprimé son inquiétude concernant la réouverture des infrastructures. Voici ce qu’a déclaré le coach de Los Angeles via The Athletic.

« Je ne suis pas assez intelligent pour connaître la nature même de ce virus. On sait cependant qu’il touche la plupart des personnes quand elles sont en groupe, et qu’il ne vous touche pas quand vous êtes seul. […] Vous avez forcément peur. Tant qu’il n’y a pas de vaccin, personne ne peut être à l’aise dans ce genre de situation. »

# Yao Ming envisage trois options pour la CBA

Comme la NBA, la ligue chinoise présidée par Yao Ming imagine plusieurs scénarios concernant une potentielle reprise de la CBA cette saison. L’ancien pivot des Rockets a précisément trois options en tête si l’on en croit ESPN. La première, c’est la possibilité de finir la saison en jouant l’intégralité des matchs restants. La seconde, c’est sacrifier quelques matchs de saison régulière avant de faire les Playoffs. Et enfin, la troisième, c’est d’aller directement en Playoffs en laissant tomber la régulière, avec comme base le classement actuel. Tout ça à huis clos et avec des équipes isolées, bien évidemment. Selon ESPN, un tournoi de reprise pourrait également avoir lieu en cas d’annulation de matchs initialement prévus. Comme toujours, la santé restera la priorité, ainsi que l’équité entre les équipes.

# CJ McCollum : « Le basket est comme une thérapie »

Plutôt sceptique avant de retourner au centre d’entraînement des Blazers, CJ McCollum indique que ça lui a quand même fait du bien de retrouver les parquets.