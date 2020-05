Mini Woj Bomb, Kevin Durant ne reviendra pas cette saison : bon bah vivement la prochaine

Beaucoup de spéculations ont été faites ces derniers jours autour de Kevin Durant à propos d’un possible retour si la saison NBA reprenait tardivement. Adrian Wojnarowski y a mis fin en assurant que peu importe la date de reprise, on ne reverra pas KD sur les parquets de la Grande Ligue cette saison.

On ne vous apprend rien, Kevin Durant s’était blessé au tendon d’Achille lors du Game 5 des dernières Finales NBA en juin dernier. Une blessure terrible pour un sportif de haut niveau, qui nécessite environ un an de soins et de rééducation pour pouvoir revenir. Or, avec le COVID-19, la Ligue s’est interrompue et la saison a donc été décalée dans le temps. De ce fait, certains imaginaient un retour du nouveau numéro 7 des Nets cette saison pour aider son équipe à réaliser des upsets en Playoffs, upsets qui n’en seraient d’ailleurs pas vraiment avec son nom sur la feuille de match. Sur le papier, c’était un joli scénario, Sean Marks lui-même ne l’avait pas exclu il y a peu, mais non. L’autre franchise de New York a misé bien trop gros en le recrutant l’été dernier et aucun risque ne sera pris, l’objectif c’est la bague à moyen terme. C’est ce que nous confie Adrian Wojnarowski dans son podcast publié sur Twitter, qui affirme que les Nets sont très prudents et prendront leur temps pour réintroduire l’ancien des Warriors dans l’effectif. Une version qui se rapproche de celle énoncée par l’agent du joueur il y a quelques jours.

En somme, si grâce à ce contretemps son temps de récupération est plus long, tant mieux. Il aura plus de temps pour se remettre d’aplomb et disputer des 5-contre-5 de manière moins compétitive. Car en effet, le problème est là. Du fait qu’il n’a pas disputé de rencontres depuis bientôt un an, certains appuis du basket qu’on ne retrouve qu’en situation de match ne sont plus naturels pour lui, et il risquerait plus de se blesser qu’autre chose s’il revenait directement cette saison, et ce même s’il est parfaitement rétabli. Alors si en plus vous rajoutez des semaines de confinement et donc de travail physique parfaitement individuel, vous renforcez ce phénomène. Mais même si l’on sait que ce ne serait pas raisonnable de le revoir jouer dès cette saison, le cœur a ses raisons que la raison ignore. En effet, il nous manque notre KD, son niveau de domination, ses highlights insolents, et même ses sorties dans les médias. Car oui, si l’on veut Kevin Durant, il faut accepter tout le package ou sinon nous ne ressemblons qu’à un amateur de pizza qui ne mange pas les croûtes. Bref, on ne peut qu’avoir hâte de revoir l’un des tout meilleurs joueurs à l’œuvre dès le début de la saison prochaine, du moins on l’espère.

Les Nets ne seront plus la même équipe avec Durant dans l’effectif, tout le monde le sait. Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais dès lors qu’on le reverra jouer en NBA, c’est qu’il sera prêt, prêt à aller chercher une bague en compagnie de son ami Kyrie.

Source texte : Twitter – Adrian Wojnarowski