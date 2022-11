Sixième victoire de la saison pour les Brooklyn Nets qui reviennent presque à l’équilibre (6-7) après un début d’exercice poussif. Cette fois Kevin Durant et ses potes sont venus à bout des Clippers à la Crypto.com Arena, 110-95, au bout d’un match serré pendant trois quart-temps.

Les Los Angeles Clippers n’auront mené qu’une seule fois dans ce match. Les Clippers ont perdu de 15 points. Mais qu’on ne s’y trompe pas, la victoires des Nets n’a pas été facile. Ceux-ci ne menaient que de quatre points avant le dernier quart, Paul George gardait son équipe à flot mais voilà, il n’a pas inscrit le moindre point dans le quatrième quart-temps et son équipe s’est éteinte avec lui. Les Nets en ont profité pour donner le dernier coup de boutoir nécessaire, et c’était plié avec un peu plus de deux minutes à jouer. Un 35-24 pour terminer, et une victoire finale 110-95 qui va faire du bien. Mine de rien, Brooklyn enchaîne une quatrième victoire en cinq matchs, tout ça depuis la mise à pied de Kyrie Irving. Certains diront qu’il y a corrélation et ils n’auront pas forcément tort.

Ce soir, on a vu une équipe de Brooklyn soudée, apparemment heureuse d’être là, et ça change de ce qu’on voyait en début de saison. Ce qui reste identique, en revanche, c’est le niveau de Kevin Durant, encore trop fort et trop tranquille : 27 points à 10/16 au tir et 3/5 à 3-points, 6 rebonds et 3 passes, une nuit comme une autre pour la seule vraie star de cette franchise. Tout ça en étant pris à deux la moitié du temps et avec une efficacité impressionnante, et nul doute que si son équipe était meilleure on entendrait son nom dans la conversation MVP. Pour l’accompagner tout de même, un mec a enfin lancé sa saison, car si Seth Curry avait marqué 23 points face aux Knicks il y a trois jours, il en a lâché 22 cette nuit face aux Clippers. Tout ça en 28 minutes, son plus grand temps de jeu en 2022-23. Ça y est, le sniper est de retour et ça va faire énormément de bien à Brooklyn.

Seth Curry hits the stepback for his 4th triple of the night! He has 22 PTS off the bench



Bon, l’attaque c’est bien et il faut bien marquer des points. Mais défendre est aussi important, et les Nets l’ont très bien fait cette nuit. Quand toute une équipe est concernée en défense, tout de suite c’est plus facile. Mention spéciale à Nic Claxton et ses trois contres, dont un monstrueux sur Paul George en fin de match.

Bon, il faut dire que l’attaque des Clippers, toujours privée de Kawhi Leonard, ce n’est pas trop ça. C’est d’ailleurs la pire de la NBA avec 104,7 points par match à 47,6% avant cette rencontre, et ça s’est encore vu ce soir. Quand PG, limité à 17 points, n’est pas en forme, personne n’arrive à prendre le relais et à scorer plus. Au final, ça fait une nouvelle soirée à moins de 100 points, la cinquième en treize matchs cette saison. Pas folichon, vivement le retour de Kawhi. Allez, petite mention à notre Nico Batum national : s’il n’a pas marqué, il s’est fait plaisir avec un joli block sur… Kevin Durant, s’il vous plaît, qui nous a rappelé de bons souvenirs franco-slovènes.

Les Brooklyn Nets sont peut-être meilleurs sans Kyrie Irving, en tout cas ils gagnent plus de match. Quatre victoires en cinq matchs, et un rendez-vous avec les Lakers demain soir qui devrait leur en donner une de plus. Ça va mieux depuis le départ de Steve Nash, en espérant que le retour de Kyrie ne vienne pas dérégler tout ça.