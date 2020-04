Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2001, quand Baron Davis se coltinait le duo Ray Allen – Glenn Robinson

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Bucks – Hornets, 20 mai 2001, Game 7 des demi-finales de Conférence Est

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

On est le 13 avril, et le 13 avril, c’est l’anniversaire de Baron Davis. Du coup, on s’est dit que ça serait une bonne idée de vous proposer un match complet du Baron, histoire de se rappeler au bon souvenir du bonhomme. Et bim, après une petite recherche sur le League Pass, on a vu qu’il y avait un Game 7 des Playoffs 2001 dans les archives, opposant les Bucks de Ray Allen et Glenn Robinson aux Hornets de Davis. Nous sommes alors en demi-finales de Conférence Est, et la rencontre se déroule au Bradley Center de Milwaukee. Baron Davis et les siens ne sont pas favoris, mais le meneur – seulement dans sa saison sophomore – va briller dans ce match décisif.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !