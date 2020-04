Breaking news, Gar Forman viré par les Bulls : Arturas Karnisovas a déjà gagné le cœur des fans de Chicago

Après des années de vaches maigres, on savait que le temps du changement était venu dans la Windy City. Et en ce lundi 13 avril, jour de l’arrivée officielle d’Arturas Karnisovas aux commandes des Bulls, Gar Forman a été viré de son poste de manager général par la franchise de Chicago.

C’est Shams Charania qui a annoncé la bonne nouvelle aux fans des Taureaux. Peu après 18h heure française, l’insider de The Athletic a balancé cette phrase qui fait aujourd’hui le bonheur de toute la Bulls Nation : « Après 22 ans dans l’organisation des Chicago Bulls, le GM Gar Forman a été viré ». En-fin, c’est terminé ! Incontestablement, c’est une page qui se tourne dans l’Illinois et ça marque officiellement la fin du régime GarPax tellement contesté par les supporters de Chicago ces dernières années. Car si John Paxson devrait rester dans les parages dans un rôle de conseiller après avoir laissé sa place au nouveau vice-président des opérations basket Arturas Karnisovas, Forman a lui bel et bien été jeté par-dessus bord après une décennie en tant que manager général de la franchise. Arrivé à Chicago en 1998 en tant que scout, il avait en effet pris le poste de GM en 2009, où il a d’abord brillé avec ce titre de Dirigeant de l’Année en 2011, avant d’être de plus en plus contesté au fur et à mesure des années. Opportunités ratées à la Draft, décisions WTF, dysfonctionnements internes, mauvais résultats de l’équipe… bref il n’était plus du tout en odeur de sainteté à Chicago et a vu son pouvoir fortement diminuer au sein des Bulls ces derniers mois. Ce licenciement n’a donc rien d’une surprise, on attendait juste la confirmation.

After 22 years in the Chicago Bulls organization, GM Gar Forman has been fired. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2020

Avec le départ de Gar Forman, les Bulls sont désormais à la recherche d’un nouveau manager général pour travailler sous les ordres du nouveau boss, Arturas Karnisovas. Ce dernier a désormais officiellement les clés du camion et d’après Adrian Wojnarowski, le Lituanien est sur le point de commencer les entretiens concernant ce poste de GM. ESPN a balancé quelques noms, dont celui de l’ancien joueur Calvin Booth, qui était l’assistant de Karnisovas quand ce dernier était manager général chez les Nuggets ces dernières années. Il faudra suivre la manière dont Arturas construira son front office, lui qui a récemment engagé J.J. Polk en tant que manager général assistant aux Bulls. Ce dernier, passé par la franchise des Pelicans, a été la première recrue de Karnisovas, mais pas la dernière. Ensuite, il faudra aussi surveiller le destin du coach Jim Boylen. Également contesté du côté de Chicago, le chauve s’attend à retrouver son poste mais il est évidemment loin d’être intouchable. Peut-être qu’il restera encore un peu, peut-être qu’il sera viré lui aussi, mais ce qui est sûr, c’est qu’Arturas Karnisovas est venu aux Bulls avec de vraies intentions. Et forcément, certains prennent la porte, peu importe leur ancienneté. Gar Forman peut en témoigner.

Le hashtag #FireGarPax a été entendu – en partie du moins – par Arturas Karnisovas, qui doit déjà bien avoir la cote à Chicago. Le nouveau patron des Bulls fait de place pour s’entourer des personnes avec qui il souhaite travailler dans le but de redresser la franchise de l’Illinois. Et sans surprise, Gar Forman ne fait pas partie du lot.

