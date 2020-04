Sacramento veut prolonger Bogdan Bogdanovic coûte que coûte cet été : les dinars risquent de pleuvoir chez les Belgrade Kings

Bogdan Bogdanovic vient de finir (ou pas) sa troisième saison en NBA et aborde pour la première fois de sa carrière un été en tant qu’agent-libre. Restreint peut-être, mais agent libre quand-même. Les Kings ne veulent pas entendre parler d’un départ de leur pépite et seraient en effet prêts à tout pour le conserver.

L’intégration de Bogdan Bogdanovic en NBA depuis trois saisons est une pure réussite. Après avoir terrorisé les équipes du Vieux Continent sous les couleurs du Partizan Belgrade puis de Fenerbahçe avec notamment un titre en Euroligue en 2017, l’arrière à débarqué dans le pays de l’Oncle Sam prêt à tout casser. Alors qu’il avait été drafté par les Suns en 2014, c’est finalement avec les Kings que le Serbe a commencé sa carrière en NBA. Il la lança parfaitement avec une saison à presque 12 points de moyenne et une NBA ALL-Rookie Second Team dans le panier. Après une saison sophomore à peu près du même acabit, c’est en terre chinoise qu’il prouve à nouveau son talent avec une coupe du monde de haut vol à 23 points de moyenne, un vrai récital individuel au milieu d’une équipe serbe décevante. Après cette virée asiatique, celui qui a un nom proche d’un feat entre Cyril Hanouna et les frères Bogdanov n’est pas revenu pour compter les sardines pour sa troisième saison NBA. Après un mauvais début de saison des Kings qui présentaient à la mi-janvier un bilan de 15 victoires pour 29 défaites, Luke Walton réagit et place son génie des Balkans dans le 5 majeur en lieu et place du sniper Buddy Hield. Changement couronné de succès puisque sur les 20 matches que les Kings ont le temps de jouer avant l’interruption de la saison, les rois de Californie présentent un bilan de 13 victoires pour 7 défaites tout en dégageant une bien meilleure impression visuelle. Alors certes cet échantillon est court, mais nous ne sommes pas les seuls à voir été conquis à en croire Jason Jones, le journaliste sérieux de The Athletic :

« Re-signer l’agent libre restreint qu’est Bogdan Bogdanovic va être la priorité. Les Kings ont l’intention de matcher toutes les offres des autres équipes ».

Si l’on en croît Jason Jones, Sean Marks, le GM des Nets, va pouvoir jouer à son jeu préféré cet été. Proposer des sommes monstrueuses à des agents-libres restreints dans le seul but de mettre leurs franchises dans la sauce afin qu’elles re-signent leurs joueurs à des prix exorbitants. Il est vrai que le contrat du compatriote de Vlade Divac pourrait bien s’avérer juteux l’année prochaine, puisqu’il n’a par exemple jamais daigné signer l’offre d’extension à plus de 50 millions de dollars sur 4 ans que les Kings lui ont proposé l’été dernier. L’homonyme de Bojan sait que ses qualités de shoot, de création, son intelligence de jeu et sa polyvalence lui permettent d’intéresser de nombreuses franchises et qu’il peut ainsi espérer toucher plus que 13 millions de dollars par saison. Bogdan a 27 ans, il entre dans son prime, c’est sa meilleure chance d’obtenir un gros contrat dans la Grande Ligue et il le sait. Alors tant pis s’il faut que l’équipe de Sacramento garde de la flexibilité pour prolonger De’Aaron Fox et Marvin Bagley dans le futur, ce n’est pas son problème, si Vlade veut garder son pote serbe dans son roster, il ne va pas falloir économiser les dinars.

Sacramento rêve de Playoffs et nul ne doute que Bogdan Bogdanovic peut aider grandement à atteindre cet objectif. Le front office semble en être conscient et ne devrait pas hésiter à sortir le chéquier pour le conserver.

Source texte : Jason Jones – The Athletic