Quel point de chute pour Tom Thibodeau la saison prochaine ? La série qui risque de nous occuper tout l’été, su-per

Toujours au chômage depuis son licenciement des Wolves, Tom Thibodeau est à la recherche de sa bien-aimée. Chicago, Timberwolves, à qui le tour ?

Tom Thibodeau sur un banc NBA, voilà qui parait lointain comme souvenir, presque aussi lointain qu’un match de basket, eurk. Parce que oui, on ne vous apprend rien, la Ligue est toujours au point mort et attend au feu rouge que l’épidémie se calme. L’espoir que ça passe au vert et que la machine soit relancée est toujours présent mais plus le temps avance, plus c’est le demi tour en trois temps et l’annulation de la Ligue qui toquent à la porte. Donc tout pourrait reprendre avec la Draft et la pré-saison directement, et alors que les plans dragues sur Skype se multiplient, certaines franchises cherchent encore leur étalon. Celui qui va réussir à les porter. Celui qui va prendre la franchise avec un main de maître et l’aider à s’affirmer. Et même si la Free Agency risque d’être assez claquée – surtout quand on la compare à celle qu’on a vécu l’année dernière – le marché des coachs, lui, va cependant être animé. Plusieurs noms sortent de ce lot comme Kenny Atkinson, Stan Van Gundy et même… Tom Thibodeau. Comment l’oublier. Coach de l’année en 2011 aux Bulls avec un certain Jimmy Butler ou un Derrick Rose flingué par ses soins, il est l’une des grosses attractions, sans jeux de mots, de ce marché des coachs. Même si depuis… la carrière de Thibs a pris une autre tournure et a quelque peu tourné au vinaigre. Devenu multi-casquettes à Minnesota, Toto ne va pas y faire long feu, la faute surtout à des conflits internes, avec Butler notamment. S’embrouiller avec un joueur qu’il a lui-même fait venir dans le Minneapolis et qui participé à faire de Minneapolis un bordel sans nom pendant un an, faut le faire. Les Wolves ont bien atteint les Playoffs une fois, mais ce n’était pas suffisant pour les dirigeant, et Thibodeau est alors envoyé par dessus bord en pleine saison 2018-19 et destitué de ses deux postes. Toujours au chômage depuis, le garçon n’a toujours pas retrouvé chaussure à son pied. Mais sa rigueur militaire et la défense qu’il inculque à ses joueurs vont s’en doute en intéresser plus d’un, un constat rapporté par Stefan Bondy du New York Daily News.

« Thibodeau est convaincu qu’il obtiendra un emploi la saison prochaine et a même demandé à la Ligue des conseils pour choisir la meilleure opportunité, selon les sources. Les Knicks, les Nets et les Rockets devraient être les trois meilleurs postes d’entraîneur disponibles. Gardez aussi un œil sur les Pelicans, les Hawks et les Bulls. »

Les Bulls vont-ils reprendre Thibodeau ? Capillairement par rapport à Boylen, ce serait une première avancée. Alors qu’on parle d’un renouveau côté Taureaux pour le nouvel exercice, embaucher un ex est-ce considéré comme tel ? En tout cas, Arturas Karnisovas pourrait voir en l’ami Thibs un moyen de retrouver les Playoffs. Mais l’article du NYDN, mentionne une autre piste, assez inattendue, et presque aussi intéressante.

« Et puis il y a la grande question de savoir si Gregg Popovich va revenir pour une autre saison à San Antonio. Notre conseil pour Thibodeau, s’il décroche un emploi, serait d’embaucher quelques assistants qui peuvent faire le lien et servir de pont avec les jeunes joueurs. »

Quoi, voir l’ami Tom reprendre le flambeau aux Spurs ça vous fait pas rêver ? Normal. Et puis on a tous secrètement envie de le voir à New York, peu importe de quel côté du pont d’ailleurs. Thibodeau qui engueule Kyrie, ou qui fait jouer le cinq des Knicks 38 minutes moyenne, c’est un rêve qui peut se concrétiser.

Même s’il est un peu tôt pour savoir où va aller l’ancien Bulls, il semble presque acté que les journées affalé sur son canapé en attendant que le téléphone ne sonne sont un lointain souvenir. Aller Titi, cette fois c’est la bonne.

