Tom Thibodeau n’a jamais été aussi proche d’un retour : les Knicks ont de la concurrence sur le dossier

Sans emploi depuis le 6 janvier 2019 après avoir été remercié par les Wolves, Tom Thibodeau est prêt à reprendre du service. Quelques équipes sont sur le coup mais l’offensive est menée par les Knicks, gardant l’ancien tyran des Bulls sous le coude si Mike Miller n’est pas reconduit par l’organisation. Attention, il ne faudra quand même pas tergiverser trop longtemps sous peine de se le faire chiper.

La Grosse Pomme n’est pas la seule équipe à se positionner sur Thibs selon le New York Post. Les Rockets et les Nets auraient rejoint la partie pour essayer de ramener le gourou de la défense et de la rotation à sept sur leur banc. Mike D’Antoni sera free-agent cet été alors que du côté de Brooklyn, Kenny Atkinson s’est fait limoger le 7 mars dernier à la surprise générale.

Thibodeau, un système qui plaît toujours

L’ancien coach des Bulls est connu et reconnu pour sa capacité à imposer une identité défensive ainsi que pour sa dureté auprès des joueurs. Loin d’être éliminatoire pour le monsieur mais la NBA d’aujourd’hui est plus encline à engager des coachs qui se plient aux exigences de leurs superstars. Il n’y a qu’à voir le résultat de Tom dans le Minnesota. Après avoir ramené Butler (réputé comme un joueur « dur ») la mayo n’a pas prise avec KAT et Wiggins. Le fiasco est sans doute arrivé avec les différences de mentalité entre ces trois joueurs. Visiblement, les trois franchises concernées veulent d’un coach avec une grande bouche pour contenir leur effectif, on en conclut que c’est déjà mort pour les Nets où KD et Kyrie semblent avoir le pouvoir. Au chômage depuis plus d’un an, Tom Thibodeau s’est même remis à apprendre pour développer sa vision du jeu afin de revenir plus fort que jamais dans une franchise ambitieuse.

La comparaison avec les Warriors

Au cours d’une interview pour The Athletic, l’ancien Wolf explique ce qu’il ferait s’il se retrouvait sur un banc et qu’il atteignait à nouveau les Playoffs. La défense c’est bien, mais il compte aussi se diversifier en attaque. C’est vrai, il n’est pas connu pour être adepte de l’espace sur le terrain.

« Si vous regardez les différents tirs de Golden State, ils sont prolifiques à trois points grâce à Steph [Curry, ndlr] et Klay [Thompson], mais ils étaient également très bons sur pick-and-roll, catch and shoot et utilisaient le post-up sur demi-terrain, ce qui leur a valu des lay-ups. Pour gagner les Playoffs vous devez trouver un équilibre. »

Certes, les équipes déjà coachées par le Pingouin n’étaient pas dangereuses sur le tir longue distance et les systèmes mis en place tournaient principalement autour des stars comme avec Derrick Rose à Chicago. Il semblerait que Coach Thibs fasse des efforts pour plaire à plusieurs GM et cela semble fonctionner avec l’intérêt que portent les Knicks, les Rockets et les Nets. Houston est l’équipe qui aurait besoin d’un petit quelque chose pour passer un niveau supplémentaire et ainsi devenir un véritable contender à l’Ouest mais le changement de style risquerait de faire bizarre à des joueurs pas trop habitués à mettre la défense tout en haut de leurs priorités. Les Knicks semblent tout de même être favoris dans les négociations pour le moment. Mais il ne faudrait pas être surpris d’un retournement de situation comme ce fut le cas avec Scott Perry. Il faudra se décider bien vite du côté de la Grosse Pomme, sous réserve de perdre l’un des hommes les plus convoités sur le marché des coachs cet été. Les Nets et les Rockets, quant à eux, ne se feront pas prier pour saisir l’opportunité si ça matche avec le double T.

Tom Thibodeau devrait débuter la saison 2020-21 sur un banc en tant que head coach d’une équipe NBA. Ne reste plus qu’à savoir lequel pour ensuite adresser nos prières à ses prochains souffre-douleurs.

Source texte : New York Post, The Athletic